Zarząd PZPS dyskutuje o losach Ferdinanda de Giorgiego

Rozpoczęła się część obrad zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, podczas której omawiane będą dalsze losy trenera Ferdinanda de Giorgiego. Włoch objął reprezentację seniorów przed sezonem, a ta zajęła 10. miejsce w mistrzostwach Europy.

Zdjęcie Ferdinando de Giorgi /Marek Lasyk /East News

W planie obrad zarządu, które zaczęły się w południe, było kilkanaście punktów, a omówienie losów de Giorgiego zaplanowano jako jeden z ostatnich w programie.

De Giorgi pojawił się w siedzibie związku kilka minut przed godz. 15. Wchodząc do budynku, wyglądał na nieco przygnębionego, ale czekającą w środku małą grupkę dziennikarzy zapewnił, że jest spokojny.

Włoch spotkał się z władzami PZPS 14 września i wówczas przedstawił analizę porażki w ME, w których "Biało-Czerwoni" występowali w roli gospodarza. Wówczas sprawozdanie złożyli też trener przygotowania fizycznego, sztab medyczny oraz pracujący z kadrą psycholog. Na tej podstawie wydziały szkolenia i trenerski miały sformułować wnioski, które przedstawią zarządowi na rozpoczętym przed chwilą spotkaniu. Ten ma dokonać oceny sezonu i ewentualnie podjąć decyzje personalne dotyczące sztabu szkoleniowego.

Słynący z dyscypliny de Giorgi został wybrany na szkoleniowca "Biało-Czerwonych" 20 grudnia. W prowadzeniu drużyny postawił na model mieszanki młodych zawodników z doświadczonymi. Polacy nie zdołali awansować do Final Six Ligi Światowej, a w docelowej imprezie na ten sezon - ME - przegrali w barażu o ćwierćfinał ze Słowenią 0:3.