Włochy - Polska 1:3 w Lidze Światowej siatkarzy

Polacy pokonali Włochów 1:3 w meczu siatkarskiej Ligi Światowej. Jest to drugie zwycięstwo w drugim spotkaniu naszej reprezentacji podczas turnieju w Pesaro. Polaków czeka jeszcze ostatni pojedynek z Iranem.

Drugi mecz rozgrywanego w Pesaro turnieju Ligi Światowej był wyjątkowy dla Ferdinando de Giorgiego. Trener reprezentacji Polski mierzył się ze swoimi rodakami.

Polacy przystępowali do spotkania podbudowani zwycięstwem 3:2 z Brazylią, Włosi natomiast w pierwszym meczu ograli 3:0 Iran.

Pierwszy set rozpoczęliśmy dobrze, szybko odskakując nawet na pięciopunktowe prowadzenie. Dobrze w ataku wyglądał Dawid Konarski, a skutecznie ze środka atakował Bartłomiej Lemański. Niestety, jeszcze przed drugą przerwą techniczną Włosi wyrównali.

Pod koniec seta wyszli na prowadzenie i wygrali go 25:21.

Drugi set rozpoczął się bliźniaczo do pierwszego, z tym, że tym razem nie daliśmy sobie wydrzeć prowadzenia. Co więcej, w końcówce podwyższyliśmy je nawet do siedmiu punktów, a set kapitalnym asem serwisowym zakończył Bartłomiej Lemański.

Następna odsłona zaczęła się dla Polaków rewelacyjnie. Szybko wyszliśmy na prowadzenie 0:4, które systematycznie powiększyliśmy. Podopieczni de Giorgiego nabrali pewności siebie i spokojnie kontrolowali wydarzenia na boisku.

Z dobrej strony pokazał się zwłaszcza rozgrywający Fabian Drzyzga, którego nie umiał rozszyfrować włoski blok. Skutecznie atakował też Kubiak, a świetnie prezentował się Lemański, którego blok zakończył trzeciego seta, wygranego przez Polaków 18:25.

Włosi uzyskali przewagę na początku czwartego seta, kiedy to zaraz po rozpoczęciu wygrywali 6:2. Polacy zdołali jednak doprowadzić do remisu, a w kluczowych momentach znów błysnął Lemański, który był dziś kluczowym zawodnikiem kadry. Jego dwa genialne serwisy sprawiły, że na drugą przerwę techniczną schodziliśmy prowadząc 14:16.

W końcówce gra znowu się wyrównała, przez długi czas trwały wymiany punkt za punkt. Odpowiedzialność na swoje barki wziął Dawid Konarski, który dwoma atakami zakończył spotkanie, wygrane w ostatnim secie 23:25. W całym spotkaniu wygraliśmy zaś 1:3 z wicemistrzami olimpijskimi!

Włochy - Polska 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)