Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o zwolnieniu Ferdinando De Giorgiego: Nie widział swojej winy

- Myślałem, że ta dzisiejsza rozmowa z zarządem będzie inaczej wyglądała i usłyszę z ust "Fefe" inne argumenty, jak chce dalej budować męską siatkówkę, ale trzeci raz usłyszałem to samo. Żadnych wniosków - powiedział prezes PZPS Jacek Kasprzyk o zwolnieniu Ferdinando De Giorgiego z funkcji trenera polskich siatkarzy.

Decyzję o rozwiązaniu umowy podjął w środę zarząd związku. Wcześniej spotkał się on z włoskim szkoleniowcem i wysłuchał jego opinii. Biało-czerwoni mają za sobą fatalny sezon - nie zakwalifikowali się do Final Six Ligi Światowej, a w docelowej imprezie, jaką były mistrzostwa Europy Polacy zajęli odległe 10. miejsce.

- Decyzję ułatwiły nam opinie wydziału trenerskiego i wydziału szkolenia. Chcieliśmy porozmawiać i wiedzieć jak najwięcej, by podjąć jak najlepszą decyzję dla polskiej siatkówki. Zarząd jednogłośnie postanowił o odwołaniu trenera De Giorgiego. Analiza była głęboka - powiedział Kasprzyk.

Prezes przyznał, że do samego końca miał wątpliwości, ale podobnie jak koledzy podniósł rękę za odwołaniem. - Nie lubię tak szybko rozstawać się z ludźmi. Myślałem, że ta dzisiejsza rozmowa z zarządem będzie inaczej wyglądała i usłyszę z ust "Fefe" inne argumenty, jak chce dalej budować męską siatkówkę, ale trzeci raz usłyszałem to samo. Żadnych wniosków. My o pewnych rzeczach, które działy się w kadrze, sami mu mówiliśmy. Trener nie widział swojej winy w tym, co robił - podkreślił szef federacji.

De Giorgi jako powód porażki wskazywał zmianę pokoleniową. - My przecież wiemy, że takich zawodników jak Mariusza Wlazłego, Michała Winiarskiego czy Pawła Zagumnego, nie da się zastąpić z dnia na dzień. Zagumny pierwszym rozgrywającym został jak miał 29 lat i później był coraz lepszy, aż stał się wybitny. Dziś w kadrze najstarszy ma 30 lat, a trener dalej mówi o odmładzaniu - zwrócił uwagę Kasprzyk.

Przyznał też, że możliwe są przerwy w reprezentacyjnych karierach niektórych zawodników. Żadne nazwiska jednak nie padły. Za to jednoznacznie powiedział, że teraz PZPS będzie szukał polskiego trenera.

- Chyba wyczerpała się formuła trenera zagranicznego, może musimy poszukać młodego, polskiego trenera z charyzmą, któremu damy duży margines błędu. Nas interesują igrzyska 2020 roku - zaznaczył.

Kasprzykowi zabrakło u De Giorgiego uderzenia się w pierś i wzięcia winy na siebie.

- Nie było czegoś takiego, żeby powiedział, iż to ja ponoszę winę jako pierwszy trener. Wskazywał, że po odejściu zawodników w 2014 nie mamy stuprocentowych zastępców na ich pozycjach. Z zawodnikami nie rozmawialiśmy, ale na samym początku, po odpadnięciu z mistrzostw Europy, nie było w nich entuzjazmu i nie usłyszeliśmy, by zostawić De Giorgiego, bo to dobry trener. Paru się wypowiedziało, że nie chcą decydować, bo my jesteśmy od tego i wzięliśmy odpowiedzialność na siebie - podkreślił szef PZPS.

W trakcie rozmów z Włochem wyszło parę aspektów, o których wcześniej związek nie wiedział.

- Dowiedzieliśmy się na przykład, że pierwszym rozgrywającym miał być Łukasz Żygadło. Wcześniej o tym nie słyszeliśmy. My znaliśmy wersję, że ma się opierać na młodzieży. Miał być powołany Marcin Komenda. Trener żałował, że nie mógł skorzystać z Łukasza Kozuba, ale on miał kadrę w swojej kategorii wiekowej - wspomniał Kasprzyk.

Szef PZPS zdementował także głosy, by trenerem męskiej kadry miał zostać... Jacek Nawrocki.

- To na pewno nie. Nie będziemy tutaj niczego zmieniać, bo Jacek rozpoczął dobrą robotę i chcemy to dokończyć. Dzisiaj na zarządzie były rozmowy na temat reprezentacji kobiet. Jest długofalowy plan i chcemy go kontynuować - powiedział.

Najczęściej zatem padało nazwisko Piotra Gruszki, który w sztabie De Giorgiego był jego asystentem.

- Piotrek mnie osobiście nie zawiódł. Może troszeczkę był z boku, nie chciał może za mocno się pokazywać. Z tego, co wiem z rozmów z trenerem De Giorgim, pierwszy moment pracy był taki sobie, ale z dnia na dzień otwierał się coraz bardziej. Podobno jest genialny na treningach - dodał Kasprzyk.

Nie chciał teraz jednak mówić o żadnych terminach oraz sposobie wyboru szkoleniowca. - Nie wiem, czy będzie konkurs. Może być tak, że po prostu wskażemy trenera bez żadnych konkursów. Nie chcę mówić o terminach. O Polaka jest teraz ciężko, bo większość młodych pracuje w zawodzie. Najpierw musimy podpisać program długofalowy i pod niego znaleźć trenera, który będzie nam gwarantował jakość polskiej siatkówki - powiedział.

Nawiązał także do słów znakomitego rosyjskiego trenera Władimira Alekny.

- Reprezentacje, które mają sukcesy powinny mieć szkoleniowców-rodaków. Bo jest inny kontakt z zawodnikami, zna się mentalność do bólu. Myślę, że tutaj nam tego trochę zabrakło, mimo dwuletniej pracy De Giorgiego w Kędzierzynie-Koźlu. W klubie to jednak co innego, przychodzi się na dwie-trzy godziny i idzie się do domu, a w kadrze jest się od rana do nocy przez cztery miesiące - przypomniał.

55-letni Włoch był zaledwie przez dziewięć miesięcy szkoleniowcem polskich siatkarzy, a tak naprawdę pracował cztery miesiące. Pierwsze zgrupowanie było bowiem w maju, a po raz ostatni widział się z drużyną pod koniec sierpnia, kiedy odpadła z mistrzostw Europy.