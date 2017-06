MŚ U-21 siatkarzy: Polacy wciąż niepokonani

Polscy siatkarze wygrali w Brnie z Iranem 3:2 w mistrzostwach świata juniorów. "Biało-czerwoni" już wcześniej zapewnili sobie awansu do półfinału.

O awansie Polaków do strefy medalowej zadecydował jeden wygrany set przez Chińczyków w pojedynku z Kubą. Azjaci ostatecznie przegrali 1:3. Mimo pewnego występu w półfinale, nasi zawodnicy zapowiadali, że będą śrubować serię 45. meczów bez porażki.



Pierwszy set starcia z Iranem był bardzo emocjonujący. Więcej zimnej krwi w dramatycznej końcówce zachowali rywale. Decydujący punkt zdobyli blokiem. Irańczycy zatrzymali atak Jakuba Ziobrowskiego.



W drugim secie "Biało-czerwoni" prowadzili już 12:6. Trzema asami serwisowymi popisał się Łukasz Kozub. Irańczycy odrobili część strat, ale na więcej Polacy nie pozwolili i wygrali tę partię 25:21.



W trzecim secie role się odwróciły. Stroną dominującą byli Irańczycy, którzy prowadzili 14:8 i 19:14. Po znakomitej zagrywce Tomasza Fornala nasz zespół tracił tylko cztery punkty (16:20). ostatnie słowo należało jednak do rywali.



Czwarta odsłona była wyrównana do drugiej przerwy technicznej. Później dwa razy z rzędu atak Irańczyków zablokował Norbert Huber (20:18). Polacy poszli za ciosem i rozstrzygnęli czwartego seta na swoją korzyść 25:20.



W tie-breaku podopieczni Sebastiana Pawlika od początku narzucili swój styl gry. Decydującego seta wygrali 15:11 i cały mecz 3:2.



Najwięcej punktów w polskim zespole zdobył Tomasz Fornal - 20.



Polacy w półfinale zmierzą się z Brazylią lub Rosją.



Polska - Iran 3:2 (27:29, 25:21, 20:25, 25:20, 15:11)

Polska: Bartosz Kwolek, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Łukasz Kozub, Jakub Ziobrowski, Norbert Huber, Mateusz Masłowski (L) oraz Szymon Jakubiszak, Damian Domagała, Jarosław Mucha, Radosław Gil



Iran: Rasoul Aghchehli, Esmaeil Mosaferdashliboroun, Shayan Shahsavand, Tayeb Einisamarein, Amirhossein Esfandiar, Javad Karimisouchelmaei, Esmaeil Talebi (L) oraz Shayan Shahsavand, Meisam Salehi

