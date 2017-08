Memoriał Wagnera. Polska - Kanada 3:0. Dawid Konarski: Forma cały czas idzie do góry

- Nikt nie przyjechał tu poprzebijać sobie piłkę palcami - powiedział atakujący reprezentacji Polski Dawid Konarski po wygranej z Kanadą 3:0 w meczu XV Memoriału Huberta Wagnera, który rozgrywany jest w krakowskiej Tauron Arenie. Wynik mógłby sugerować łatwe zwycięstwo "Biało-czerwonych", ale podopieczni Stephane'a Antigi wysoko zawiesili poprzeczkę.

Zdjęcie Dawid Konarski w ataku /Jacek Bednarczyk /PAP Reprezentacja Mężczyzn Memoriał Wagnera. Polska - Kanada 3:0

- Kanada to brązowy medalista Ligi Światowej. Cieszymy się, że z takimi przeciwnikami możemy się mierzyć. To dobrze broniący zespół, asekurujący własne zagrania. Szkoda, że mieli trochę problemów zdrowotnych i nie byli w pełnym składzie, ale to wymagający rywal - stwierdził Konarski.

Reklama

Wyrównany i niezwykle emocjonujący był zwłaszcza pierwszy set, który trwał blisko 40 minut. Szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę. Decydujący cios zadali Polacy wygrywając 36:34.

- Każdy set jest ważny, ale wygrać pierwszy na przewagi, to na pewno dodaje pewności siebie. Parę spotkań z tak długimi setami już miałem w swojej karierze. Na pewno fajnie jest wygrywać takie końcówki, bo to napędza i buduje. Pozytywny mecz, biorąc pod uwagę też to, że większość z nas po spotkaniu z Francją położyła się spać około drugiej nad ranem, a o 15 już graliśmy - podkreślił nasz atakujący, który w pojedynku z Kanadą zapisał na swoim koncie 16 punktów. Identyczny wynik uzyskał Bartłomiej Lemański.

Memoriał Wagnera jest dla "Biało-czerwonych" ostatnim sprawdzianem przed główną imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce.

- Myślę, że największa świeżość przyjdzie na mistrzostwa Europy, bo taki jest plan. Nie robiliśmy szczytu formy na Memoriał Wagnera. Oczywiście każde spotkanie chcemy wygrać i dać z siebie 100 procent tego, co mamy na daną chwilę. Moim zdaniem, wyglądało to nieźle - zaznaczył.

Konarski przed dwa lata pracował w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle z Ferdinandem de Giorgim. - Wiedziałem co nas czeka, więc niczym szczególnym mnie nie zaskoczył. Ciężka praca, jego zasady i tego się trzymamy. Wszystko wykonujemy tak jak trzeba, mocno trenujemy i mam nadzieję, że to przyniesie oczekiwane efekty już za niespełna dwa tygodnie - podkreślił atakujący Orłów.

- Forma cały czas idzie do góry. Po memoriale Wagnera mamy trzy dni wolnego. Potem wrócimy do treningów, ale już nie z tak dużymi obciążeniami, więc jestem przekonany, że będziemy grać jeszcze lepiej. W meczu z Francją przestoje mieliśmy większe, z Kanadą mniejsze. Trzeba dążyć do tego, żeby grać na równym poziomie - zakończył Konarski.

W niedzielę, w ostatnim dniu turnieju, Polacy zmierzą się z Rosją (godz. 18.00). Trzy godziny wcześniej Francuzi zagrają z Kanadą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Kurek po meczu z Kanadą (3:0). Wideo INTERIA.TV

Z Krakowa Robert Kopeć