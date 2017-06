Mecz Brazylia - Polska w Lidze Światowej NA ŻYWO

Polska walczy z Brazylią w drugim meczu eliminacyjnego turnieju Ligi Światowej w Bułgarii. Z "Canarinhos" ekipa Ferdinando De Giorgiego grała już przed tygodniem w Pesaro i wygrała z faworytami 3:2. Jak będzie tym razem? Zapraszamy do naszej relacja NA ŻYWO.

Zdjęcie Dawid Konarski próbuje sforsować blok Brazylijczyków /Martyna Szydłowska /Newspix

BRAZYLIA - POLSKA - DOŁĄCZ DO RELACJI NA ŻYWO!



Brazylia to gospodarz tegorocznego Final Six, dlatego udział w nim ma zapewniony. Mimo wszystko nowy szkoleniowiec Renan Dal Zotto w każdym meczu chce pokazywać potencjał swoich podopiecznych.

W piątek mistrzowie z Rio bez problemu pokonali Kanadę 3:1, podczas gdy Polacy męczyli się z Bułgarami i przegrali 2:3.

Polacy z Brazylią zagrają bez Michał Kubiaka. W piątkowym meczu kapitan reprezentacji Polski uszkodził więzadła w stawie skokowym.

