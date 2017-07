ME siatkarzy. Kochanowski: Przeskok z juniorów do seniorów jest bardzo duży

Jakub Kochanowski jest najmłodszym siatkarzem, który razem z kadrą narodową przygotowuje się w Spale do mistrzostw Europy. 20-letni środkowy nie czuje, by koledzy trzymali go na dystans, ale przyznał, że przeskok z juniorów do seniorów jest bardzo duży.

Zdjęcie Jakub Kochanowski niedługo może stanowić o sile polskiej reprezentacji pod siatką /AFP

Kochanowski był na początku lipca jednym z filarów reprezentacji Polski juniorów, która w Brnie wywalczyła złoty medal mistrzostw świata drużyn do 21 lat. Miał sześć dni wolnego i... dołączył do kadry seniorów.

"Udało się trochę odsapnąć. Przeskok jest bardzo duży i każdy, kto z naszej drużyny będzie powoli wchodzić do reprezentacji seniorów, a wierzę, że tak będzie, powie to samo. Z czego to wynika? Chyba z doświadczenia oraz z tego, na co zwraca się uwagę na treningach. U Ferdinando De Giorgiego ważne są szczegóły, a w reprezentacji juniorów bardziej patrzyliśmy na to, jak funkcjonuje cały zespół. To jest największa różnica" - powiedział Kochanowski.

Włoski szkoleniowiec postawił na środku siatki na młodość. W kadrze są 20-letni Kochanowski, 21-letni Bartłomiej Lemański, 23-letni Mateusz Bieniek i wracający po czteroletnim rozbracie z narodową drużyną 28-letni Łukasz Wiśniewski.

"Prawdą jest, że wszyscy najlepsi środkowi na świecie są już rutynowanymi zawodnikami. Na tej pozycji doświadczenie bardzo pomaga i jest ważne. Może my jako młodzi wniesiemy trochę świeżości do reprezentacji i mam nadzieję, że kadra na tym nie straci" - zaznaczył Kochanowski.

W Spale zawodnicy trenują dużo i mocno. Powoli jednak zaczynają schodzić z obciążeń i skupiać się na czysto siatkarskich aspektach.

"Zmęczenie jest, ale to nie jest coś, co nie pozwalałoby mi trenować i dopóki tak jest, nie ma żadnego problemu. Bardzo bym chciał wystąpić w mistrzostwach Europy, ale na razie staram się nie wybiegać w przyszłość" - zaznaczył mistrz świata juniorów.

Kochanowski przyznał, że na treningach jest rywalizacja.

"Ale taka czysto sportowa i to jest bardzo fajne, bo to rozwija, a poza treningami jesteśmy bardzo dobrymi kolegami i nie odczuwam żadnej zawiści ze względu na to, że ktoś więcej trenuje, miał więcej szans do pokazania się, itp. Czegoś takiego nie ma. Nie odczułem, żeby ktokolwiek trzymał mnie na dystans, ze względu na to, ile mam lat" - podkreślił.

Siatkarze w Spale będą przebywać do Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, który w dniach 11-13 sierpnia odbędzie się w Krakowie. Ich rywalami będą tam Kanadyjczycy, triumfatorzy niedawnej edycji Ligi Światowej Francuzi oraz Rosjanie.

Reprezentacje przygotowują się do rozpoczynających się 24 sierpnia mistrzostw Europy w Polsce.