Mariusz Wlazły: Trzeba okazać zaufanie nowemu sztabowi i drużynie

Dla siatkarskiego mistrza świata Mariusza Wlazłego brak awansu reprezentacji Polski do Final Six Ligi Światowej nie był rozczarowaniem i ma to swoje dobre oraz złe strony. "To był czas na pozwolenie siatkarzom na popełnienie błędów i wprowadzenie młodzieży" - powiedział.

Zdjęcie Michał Kubiak w meczu z USA /Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

Polscy siatkarze w miniony weekend zakończyli swój udział w Lidze Światowej. "Biało-czerwonym" prowadzonym od obecnego sezonu przez włoskiego szkoleniowca Ferdinando De Giorgiego nie udało się wywalczyć awansu do Final Six. Łącznie w fazie interkontynentalnej tych rozgrywek odnieśli cztery zwycięstwa i ponieśli pięć porażek.

Reklama

Wlazły przyznał, że brak awansu do turnieju finałowego w Kurytybie (4-8 lipca) nie odebrał jako "rozczarowania".

"Nie podchodzę tak do tego, ponieważ wiem z doświadczenia, jak ciężko jest funkcjonować w tym cyklu. Uważam, że dla nowego sztabu szkoleniowego był to odpowiedni czas, żeby przygotować zespół do dalszych działań. Moment na znalezienie optymalnych rozwiązań. Pozwolenie siatkarzom na popełnienie błędów i wprowadzenia młodzieży, która wkrótce będzie stanowić o naszej sile" - tłumaczył mistrz świata z 2014 roku.

Były reprezentant kraju dodał, że należy wstrzymać się z ocenami budowanego zespołu, bo zakończył się dopiero pierwszy etap sezonu, którego najważniejszą imprezą będą mistrzostwa Europy. Impreza na przełomie sierpnia i września odbędzie się w Polsce. Jak zaznaczył Wlazły "to priorytet, do którego trzeba dążyć szukając optymalnego zestawienia i formy".

"Nasza mentalność jest taka, że po jednej, dwóch porażkach mocno krytykujemy, a po dwóch, czy trzech zwycięstwach wynosimy na wyżyny. Teraz poczekajmy jednak z opiniami do ME. Trener dostał duży materiał do analizy, ma z czego wyciągnąć wnioski i na czym się skupić" - zauważył.

Atakujący PGE Skry Bełchatów zgodził się z opinią trenera De Giorgiego, który podsumowując pierwszy okres pracy z kadrą powiedział, że "najważniejszym zadaniem jest jak najszybsze znalezienie technicznej i mentalnej tożsamości w nowej grupie".

"Trzeba okazać zaufanie nowemu sztabowi i drużynie, która może aż tak bardzo się nie zmieniła, ale przecież jest w niej kilku nowych zawodników i trenerów. Z tego wszystkiego teraz musi narodzić się nowy team, a na to potrzeba czasu i spokojnej pracy. Dajmy im czas, żeby stworzyli zespół i mogli dobrze przygotować się do ME" - zaznaczył.

Wlazły zauważył, że nieobecność Polaków w lipcowym Final Six w Kurytybie ma swoje dobre i złe strony. "Z punktu sportowego dobrze byłoby grać z najlepszymi i zdobywać doświadczenie w meczach z najlepszymi. To byłoby świetne rozwiązanie dla młodszych zawodników. Z drugiej strony chłopaki mają teraz trochę czasu na odpoczynek, wyluzowanie i wyczyszczenie głowy" - wskazał.

Podsumowując występ w tegorocznej LŚ podkreślił, że "porażki najbardziej rozwijają i motywują, a zwycięstwa często usypiają i powodują, że praca nie jest aż tak efektywna".

Polska - USA 1:3 w Lidze Światowej. Galeria 1 19 Polscy siatkarze przegrali 1:3 z USA w Łodzi i nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Światowej Autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski Źródło: PAP 19