Łukasz Żygadło wydał mocne oświadczenie

Łukasz Żygadło stanowczo zdementował informację jednego z siatkarskich portali na temat reprezentacji Polski. Doświadczony rozgrywający w wydanym oświadczeniu domaga się sprostowania i przeprosin.

"Dostałem powołanie do reprezentacji Polski, ale wolałem zostać tutaj i rywalizować w Klubowych Mistrzostwach Azji z moim klubem Sarmayeh Bank" - miał powiedzieć Żygadło serwisowi World of Volley. Te słowa okazały się nieprawdziwe, a siatkarz wydał w tej sprawie oświadczenie, które zamieścił na Facebooku.



"Drodzy Kibice

Sprostowanie

W związku z opublikowanymi przez niektóre portale artykułami bazującymi na sfałszowanym, kłamliwym cytacie, nieprawdziwej wypowiedzi, niepolskiego portalu sportowego, nigdy przeze mnie nie wypowiedzianych słowach, kompletnie wymyślonej wypowiedzi przez autorów artykułu, wydrukowanej i opublikowanej na serbskiej stronie World of Volley, proszę o ściągniecie kłamliwego nieprawdziwego cytatu z którego polskie portale skopiowały nieprawdziwą wypowiedź i użyły jako tytuł. Nie udzielałem żadnego wywiadu, wypowiedzi dla strony World of Volley, informatorowi na którego powołuje się strona nie udzielałem wywiadu, cytat jest zmyślony. Proszę wszystkie strony, portale o ściągniecie tej kłamliwej, sfałszowanej nie udzielonej przeze mnie wypowiedzi. Żaden portal nie kontaktował się ze mną w sprawie zweryfikowania owej wymyślonej wypowiedzi.

Od strony World of Volley oczekuje oficjalnego sprostowania, ściągnięcia wymyślonego cytatu i oficjalnych przeprosin wydrukowanych na pierwszej stronie portalu.

Z uszanowaniem

Łukasz Żygadło"

Żygadło w swojej bogatej karierze bronił barw wielu polskich klubów. Grał też we Włoszech, Rosji, Turcji i Grecji. Ma na koncie wiele sukcesów klubowych m.in. trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów z włoskim Itas Diatec Trentino.



W reprezentacji Polski rozegrał blisko 250 spotkań. Z drużyną narodową sięgnął po wicemistrzostwo świata, zdobył srebrny medal Pucharu Świata, złoty i brązowy Ligi Światowej, a także brązowy mistrzostw Europy. Brał udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie.



Obecnie jest zawodnikiem irańskiego Sarmayeh Bank.

