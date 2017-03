Łukasz Żygadło wraca do kadry siatkarzy, Gruszka asystentem de Giorgiego

Piotr Gruszka został asystentem selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinanda de Giorgiego - poinformował PZPS na swojej stronie internetowej. Do kadry wraca kilku utytułowanych zawodników, m.in. Łukasz Żygadło.

Zdjęcie Łukasz Żygadło (z lewej) i Piotr Nowakowski /AFP

40-letni Gruszka, mistrz Europy z 2009 i wicemistrz świata z 2006 roku, jest rekordzistą pod względem liczby występów w drużynie narodowej. W latach 1995-2011 rozegrał w kadrze 450 meczów. Po zakończeniu kariery siatkarskiej pracował jako trener, ostatnio w GKS Katowice.

Na opublikowanej we wtorek liście powołanych do kadry znalazło się aż 62 zawodników, którzy będą się przygotowywać do najważniejszych tegorocznych zawodów. Imprezą numer 1 będą mistrzostwa Europy w Polsce. Zaznaczono, że lista nie jest ostateczna i że mogą nastąpić jeszcze zmiany.

Zwraca uwagę powrót do kadry kilku doświadczonych siatkarzy. 37-letni Żygadło, wicemistrz świata z 2006 roku i triumfator Ligi Mistrzów 2012, nie grał w biało-czerwonych barwach od 2013 roku. Obecnie jest zawodnikiem irańskiego Sarmayech Bank Teheran.

Jeszcze dłuższą przerwę w reprezentacji miał 38-letni Daniel Pliński (AZS UWM Olsztyn). Jego rówieśnikiem jest Piotr Gacek (Trefl Gdańsk), który nie grał w drużynie narodowej od czasu, gdy nie został powołany na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

Nie cieszył się zaufaniem poprzedniego selekcjonera Stephane'a Antigi także Jakub Jarosz. 30-letni atakujący występuje na co dzień w katarskim El Jaish.