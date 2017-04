LŚ siatkarzy. De Giorgi ogłosi kadrę do 20 kwietnia, przygotowania w Spale

Do 20 kwietnia trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando De Giorgi poda nazwiska 24 zawodników, którzy zgłoszeni zostaną do tegorocznej Ligi Światowej. Zgrupowanie rozpocznie się 8 maja w Spale.

Zdjęcie Ferdinando De Giorgi /East News

"Na razie sztab szkoleniowy kadry tworzy cały projekt przygotowań. Pierwszy obóz odbędzie się w Spale, ale nie wiadomo, ilu siatkarzy zostanie zaproszonych" - powiedział PAP rzecznik prasowy kadry Mariusz Szyszko.

Spała - tak jak i w zeszłych latach - będzie bazą wypadową. Pierwszy etap przygotowań rozpocznie się badaniami w Warszawie, a zakończy się 20 maja meczem towarzyskim z Iranem w Katowicach. To będzie debiut De Giorgiego w roli selekcjonera reprezentacji Polski, a także pożegnanie z kadrą wieloletniego libero Krzysztofa Ignaczaka.

"Mamy w Spale idealne warunki do trenowania, ten obiekt jest też każdemu z nas dobrze znany" - podkreślił Szyszko.

Na razie na liście powołanych są 62 nazwiska, a wśród nich m.in. Piotr Gacek, który ogłosił w środę zakończenie kariery sportowej. Do Spały przyjedzie na pewno mniejsza grupa.

"Sezon nie jest bardzo długi. Mamy tak naprawdę dwie ważne imprezy - Ligę Światową i mistrzostwa Europy w Polsce. Niewykluczone, że na ten drugi turniej zostaną powołani trochę inni zawodnicy. Decyzja należy do trenera, a termin 20 kwietnia jest po prostu narzucony przez FIVB" - dodał Szyszko.

Zgodnie z przepisami FIVB w kadrze na LŚ musi być ośmiu z czternastu zawodników, którzy grali w poprzednim sezonie tych rozgrywek oraz sześciu z dwunastu siatkarzy rywalizujących w igrzyskach w Rio de Janeiro.

Nie zostały też jeszcze podpisane dokumenty z Piotrem Gruszką, który ma - jak podał wcześniej związek - zostać asystentem De Giorgiego. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo.

Rozgrywki Ligi Światowej rozpoczną się w pierwszy weekend czerwca. Polacy polecą na turniej do włoskiego Pesaro, gdzie zmierzą się z gospodarzami, Iranem i Brazylią. Tydzień później czeka ich podróż do Warny i starcia z gospodarzami, Brazylią oraz prowadzoną przez Stephane'a Antigę Kanadą. Trzeci weekend to zmagania w Katowicach z Amerykanami, Iranem i Rosją.

Final Six planowane jest między 28 czerwca a 2 lipca w Brazylii.