Liga Światowa siatkarzy. Skład Polaków na turniej w Warnie

Trener reprezentacji Polski siatkarzy Ferdinando de Giorgi powołał kadrę na turniej Ligi Światowej, który od piątku do niedzieli odbędzie się w bułgarskiej Warnie.

Zdjęcie Polscy siatkarze podczas turnieju we włoskim Pesaro w ostatni weekend /www.fivb.org

W czternastce wyjeżdżającej do Warny nastąpiły dwie zmiany. W Polsce zostali: środkowy Jakub Kochanowski, który dołączy do kadry juniorów przygotowujących się do MŚ U-21 oraz Rafał Buszek. Ich miejsce zajmą: przyjmujący Artur Szalpuk i atakujący Łukasz Kaczmarek - podał PZPS.

- Rotacje w składzie były zaplanowane, chcemy dać szansę gry w Lidze Światowej jak największej liczbie naszych zawodników. Traktujemy te rozgrywki bardzo poważnie, ale jednocześnie wykorzystujemy je jako okazję do przetestowania siatkarzy. Doświadczenie zebrane w meczach z najlepszymi na pewno zaprocentuje podczas mistrzostw Europy w naszym kraju - powiedział Piotr Gruszka, drugi trener polskiej reprezentacji.

W Bułgarii "Biało-czerwoni" zmierzą się z gospodarzami, Brazylią i Kanadą.

Skład reprezentacji Polski:

Mateusz Bieniek - środkowy

Fabian Drzyzga - rozgrywający

Łukasz Kaczmarek - atakujący

Karol Kłos - środkowy

Michał Kubiak - przyjmujący

Dawid Konarski - atakujący

Bartosz Kurek - przyjmujący

Bartłomiej Lemański - środkowy

Grzegorz Łomacz - rozgrywający

Maciej Muzaj - atakujący

Artur Szalpuk - przyjmujący

Aleksander Śliwka - przyjmujący

Damian Wojtaszek - libero

Paweł Zatorski - libero

Plan gier:

9 czerwca, piątek

15.10: Kanada - Brazylia

18.10: Bułgaria - Polska

10 czerwca, sobota

15.40: Brazylia - Polska

19.40: Kanada - Bułgaria

11 czerwca, niedziela

15.40: Polska - Kanada

19.40: Brazylia - Bułgaria

Transmisje w Polsacie Sport.

WS