Liga Światowa. Rewelacyjna Francja liderem. Polska na piątym miejscu

Polscy siatkarze zajmują piąte miejsce w tabeli Ligi Światowej po sześciu seriach spotkań. Liderem jest rewelacyjna Francja, która ma na koncie komplet punktów.

Zdjęcie Polacy awans do Final Six mają w swoich rękach /www.fivb.org

"Biało-czerwoni" na zakończenie turnieju w Warnie pokonali Kanadę 3:1. Zwycięstwo bardzo ważne, bo podopieczni Ferdinando De Giorgiego nadal liczą się w walce o awans do Final Six, który odbędzie się w brazylijskiej Kurytybie (4-8 lipca). Polacy z dorobkiem 9 punktów zajmują piąte miejsce w tabeli, które gwarantuje występ w turnieju finałowym.



Przed naszymi siatkarzami jeszcze trzy spotkania przed własną publicznością. W czwartek Orły zmierzą się w Katowicach z Rosją, a w sobotę i niedzielę w Łodzi odpowiednio z Iranem i USA.



W niedzielę w Warnie doszło do niespodzianki. Gospodarze wygrali z mistrzami olimpijskimi Brazylijczykami 3:1 i w tabeli plasują się tuż za naszym zespołem (8 pkt). "Canarinhos", jako gospodarze Final Six, udział mają zapewniony. Grono uczestników uzupełni pięć najlepszych zespołów.



Blisko turnieju finałowego są Francuzi, którzy odnieśli sześć zwycięstw z rzędu. "Trójkolorowi" oddali zaledwie cztery sety rywalom. Bardzo dobrze radzą sobie także obrońcy tytułu Serbowie. Podopieczni Nikoli Grbicia zajmują drugie miejsce (15 pkt). Trzecia jest Brazylia (13 pkt). Później jest już dosyć ciasno. Czwarty zespół Belgia (10 pkt) ma tylko cztery "oczka" przewagi nad 10. Rosją.



Fatalnie spisują się wicemistrzowie olimpijscy z Rio Włosi. Siatkarze Gianlorenzo Blenginiego są na przedostatnim miejscu (4 pkt). W sześciu spotkaniach wygrali tylko raz. Tabelę zamyka Argentyna.

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Francja 6 6 0 18-4 18

2. Serbia 6 5 1 15-6 15

3. Brazylia 6 4 2 15-10 13

4. Belgia 6 3 3 13-12 10

5. Polska 6 3 3 13-13 9

6. Bułgaria 6 2 3 12-14 8

7. Kanada 6 3 3 12-14 7

8. Iran 6 3 3 11-14 7

9. USA 6 2 4 11-12 7

10. Rosja 6 2 4 10-14 6

11. Włochy 6 1 5 8-15 4

12. Argentyna 6 1 5 7-17 4

