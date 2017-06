Liga Światowa. Polska - Iran 3:0

Polscy siatkarze zrehabilitowali się za klęskę z Rosją i w łódzkiej Atlas Arenie nie dali szans Iranowi. "Biało-czerwoni" wygrali 3:0 i w dalszym ciągu liczą się w walce o Final Six.

Zdjęcie Polski blok (od lewej): Dawid Konarski, Mateusz Bieniek i Rafał Buszek /Grzegorz Michałowski /PAP

Starcie w Łodzi było już trzecim w tym sezonie spotkaniem Polaków z Irańczykami. Pierwsze, towarzyskie, odbyło się niespełna miesiąc temu w katowickim Spodku i było zarazem debiutem Ferdinanda de Giorgiego w roli selekcjonera "Biało-czerwonych". Orły wygrały wówczas łatwo 3:0. Drugie, już o punkty w Lidze Światowej, miało miejsce we włoskim Pesaro. Polacy dość niespodziewanie przegrali 1:3. W Atlas Arenie nasi siatkarze mieli okazję do rewanżu, a także rehabilitacji za klęskę z Rosją w Katowicach. - Nie ma usprawiedliwienia. Musimy odpowiednio zareagować i w kolejnych meczach ją zmazać - mówił de Giorgi po spotkaniu ze "Sborną".

Dla Polaków i Irańczyków stawka sobotniego spotkania była bardzo wysoka. Przegrany praktycznie żegnał się z marzeniami o występie w Final Six w brazylijskiej Kurytybie. Przed meczem Polska - Iran znanych było trzech uczestników turnieju finałowego: gospodarz Brazylia, Francja i obrońca tytułu Serbia. Ten niezwykle ważny pojedynek rozpoczął się ponad półgodzinnym opóźnieniem, a to dlatego, że zacięty, pięciosetowy bój stoczyli wcześniej Amerykanie z Rosjanami. 3:2 wygrała "Sborna".

W porównaniu do czwartkowego spotkania z Rosją trener de Giorgi dokonał jednej zmiany w wyjściowym składzie - miejsce Bartosza Kurka zajął Rafał Buszek. To właśnie on zaczął mecz obiecująco od asa serwisowego. W kolejnych fragmentach oglądaliśmy zaciętą walkę o każdy punkt. Dwie dobre akcje Mateusza Bieńka (atak z krótkiej i skuteczny blok) dały nam prowadzenie 8:5. Później było jeszcze lepiej. Polacy bronili ofiarnie i wyprowadzali kontry, które zazwyczaj kończył Dawid Konarski. Ze "ścianą" postawioną przez nasz zespół zderzył się Amir Ghafour. Do tego kolejnego asa dołożył Buszek. Przewaga Orłów wzrosła do sześciu "oczek" (13:7). Polacy grali spokojnie, nie popełniali błędów, a Fabian Drzyzga mógł stosować różne rozwiązania wykorzystując dobre przyjęcie. To wszystko przełożyło się na wynik (21:14). Gospodarze zachowali koncentrację do końca, a pierwszego seta zakończyli efektownym potrójnym blokiem (25:17).

LŚ. Polska - Iran 3:0. Galeria 1 12 Polacy (czerwone stroje) nie dali szans swoim rywalom Autor zdjęcia: Grzegorz Michałowski Źródło: PAP 12

Polacy nie zwalniali tempa. Konarski atakował z pełną mocą, a trudna zagrywka Bieńka sprawiła, że Michał Kubiak nie mógł się pomylić z przechodzącej piłki (3:1). "Biało-czerwonym" wychodziło niemal wszystko. Na pierwszą przerwę techniczną schodzili z trzema punktami w zapasie (8:5). Rywale nie zamierzali "odpuszczać". Niebezpiecznie zbliżyli się do naszego zespołu, kiedy zablokowany został Kubiak (11:10). Na szczęście w polu serwisowym pomylił się Masoud Gholami. Chwilę później Irańczycy nie poradzili sobie z zagrywką Drzyzgi i przewaga znów była w miarę bezpieczna (14:11). Polacy odrobili lekcję z Pesaro, kiedy sporo krwi napsuł nam Ghafour. W Łodzi już "Biało-czerwoni" wiedzieli jak ustawić mu blok. Zresztą nie tylko Ghafour miał problem z polską "ścianą". Jego koledzy również. Dzięki świetnej grze w tym elemencie przewaga Orłów wynosiła już sześć punktów (19:13). Rozpędzeni Polacy byli nie do zatrzymania. Ostatni punkt w drugiej odsłonie zdobył sprytną "kiwką" Drzyzga.

Jeden set dzielił Polaków od efektownego zwycięstwa i przedłużenia marzeń o Final Six. Wystarczyło tylko i aż postawić kropkę nad "i". Irańczycy to jednak zespół groźny dla najlepszych, co pokazali na początku trzeciej odsłony. To goście dyktowali warunki i na pierwszej przerwie technicznej prowadzili 8:6. "Biało-czerwoni" szybko odrobili straty (9:9), a później to oni przejęli inicjatywę (13:11). Pomyłka z krótkiej Lemańskiego dała wyrównujący punkt rywalom (13:13). Nasz środkowy zrehabilitował się za ten błąd w następnej akcji. Spotkanie nabrało rumieńców. Kibice oglądali wymianę cios za cios i siatkówkę na dobrym poziomie z obu stron. Przełom nastąpił tuż po drugiej przerwie technicznej, kiedy Polacy zdobyli pięć punktów z rzędu, w tym m.in as Buszka (20:16). Nerwowo zrobiło się, kiedy rywale odrobili część strat (19:21). Na więcej "Biało-czerwoni" nie pozwolili. Mecz zakończył atakiem z krótkiej Bieniek.

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Michał Kubiak.

Trzy punkty pozwoliły ekipie de Giorgiego zachować realne szanse na awans do turnieju finałowego w Kurytybie. Obecny bilans "Biało-czerwonych" w LŚ to cztery zwycięstwa i cztery porażki. W niedzielę, w ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Polacy zmierzą się z USA (godz. 20.25) i ten mecz trzeba wygrać.

W fazie interkontynentalnej rywalizuje 12 zespołów. Do Final Six w Kurytybie (4-8 lipca) zakwalifikuje się pięć drużyn najwyżej notowanych w tabeli oraz - jako gospodarz - Brazylia. Oprócz Katowic i Łodzi, w ostatnich turniejach fazy interkontynentalnej siatkarze rywalizują w Cordobie (Argentyna, Serbia, Brazylia, Bułgaria) oraz Antwerpii (Belgia, Francja, Włochy, Kanada).

Polska - Iran 3:0 (25:17, 25:18, 25:22)

Polska: Dawid Konarski, Bartłomiej Lemański, Fabian Drzyzga, Michal Kubiak, Rafał Buszek, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek, Maciej Muzaj, Grzegorz Łomacz.

Iran: Milad Ebadipour, Marouf, Farhad Ghaemi, Seyed, Amir Ghafour, Masoud Gholami, Mahdi Marandi (libero) oraz Reza Ghara, Farhad Salafzoon, Saman Faezi.