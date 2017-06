Liga Światowa. Polacy muszą wygrać z Iranem

Polscy siatkarze muszą wygrać w sobotę z Iranem, żeby jeszcze marzyć o występie w Final Six w Kurytybie. To będzie już trzeci pojedynek z podopiecznymi Igora Kolakovicia.

Zdjęcie Dawid Konarski w meczu z Rosją /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Iran w Lidze Światowej!

W oficjalnym debiucie selekcjonera Ferdinando De Giorgiego, "Biało-czerwoni" pokonali w katowickim Spodku Irańczyków 3:0. Do kolejnego pojedynku doszło w Lidze Światowej we włoskim Pesaro. Tym razem niespodziewanie lepsi okazali się Marouf i spółka (3:1). W Atlas Arenie w Łodzi Polacy będą mieli okazję do rewanżu, a także do rehabilitacji za porażkę w Spodku z Rosją (0:3).



- Nie ma usprawiedliwienia dla naszej porażki z Rosją. Musimy odpowiednio zareagować i w kolejnych meczach ją zmazać - mówił De Giorgi. Przegrana ze "Sborną" skomplikowała sytuację awansu naszego zespołu do turnieju finałowego LŚ. Nawet dwa zwycięstwa w Atlas Arenie - w sobotę z Iranem i w niedzielę z USA - mogą nie wystarczyć. Ważne będą też wyniki innych spotkań, bo chętnych na występ w Kurytybie jest wielu. Irańczycy, którzy w czwartek w Katowicach ulegli reprezentacji USA 0:3, również liczą się w walce. Zapowiada się zatem ciężki pojedynek, bo rywale też mają o co grać.



- Z Iranem przegraliśmy we Włoszech niespodziewanie, bo po dwóch zwycięstwach w turnieju w Pesaro byliśmy stawiani w roli faworyta. Mam nadzieję, że ta porażka nas zmobilizuje na tyle mocno, żebyśmy pokonali Irańczyków, a z Amerykanami walczyli bezpośrednio o awans do Final Six - stwierdził libero naszej kadry Paweł Zatorski.



Dzień przerwy po laniu od Rosjan powinien pomóc Polakom zapomnieć o tym spotkaniu, w którym niewiele mieli do powiedzenia. "Sborna", mimo odmłodzonego składu, przeważała w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Z Iranem trzeba zagrać zdecydowanie lepiej. "Biało-czerwoni" muszą zwrócić szczególną uwagę na Amira Ghafoura, który w Pesaro dał się nam mocno we znaki.



Początek spotkania w Atlas Arenie w Łodzi o godz. 20.25. Transmisja w Polsacie i Polsacie Sport. Wcześniej, bo o godz. 17.25, na boisko wyjdą Rosjanie i Amerykanie.

