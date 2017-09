Ferdinando De Giorgi zwolniony. Kto przejmie siatkarską reprezentację Polski?

Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o zwolnieniu Ferdinando De Giorgiego ze stanowiska trenera reprezentacji Polski. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi włoskiego szkoleniowca. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Polak.

"Na pewno jest kilku kandydatów, bo to nie jest tak, że Polska nie ma dobrych trenerów. Można wymienić chociażby Piotra Gruszkę, który przede wszystkim rozumie chłopaków. Niektórzy obcokrajowcy nie do końca potrafią zrozumieć polską mentalność" - powiedział Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce.



De Giorgi pracował z "Biało-Czerwonymi" bardzo krótko. Kontrakt z PZPS-em Włoch podpisał w grudniu ubiegłego roku, ale pracę z reprezentacją rozpoczął dopiero w maju. W Lidze Światowej Polacy nie zdołali zakwalifikować się do turnieju finałowego. Najważniejszą imprezą sezonu były jednak rozgrywane w Polsce mistrzostwa Europy. Nasi siatkarze spisali się grubo poniżej oczekiwań. Miała być walka o podium, a przygoda z ME skończyła się w barażu o ćwierćfinał. "Biało-czerwonych" za burtę turnieju wyrzucili Słoweńcy. Ostatecznie nasz zespół został sklasyfikowany na 10. miejscu. Słabe wyniki, to był główny powód zwolnienia De Giorgiego, którego celem miały być igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 roku.

