Ferdinando De Giorgi: Żałuję, że nie mam więcej czasu

Ferdinando De Giorgi, który w środę został zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Polski siatkarzy, skomentował krótko decyzję PZPS-u. - Żałuję, że nie mam więcej czasu, żeby zrealizować swoje pomysły - napisał Włoch na jednym z portali społecznościowych.

Zdjęcie Ferdinando De Giorgi nie jest już trenerem polskich siatkarzy /www.fivb.org

De Giorgi pracował z "Biało-Czerwonymi" bardzo krótko. Kontrakt z PZPS-em Włoch podpisał w grudniu ubiegłego roku, ale pracę z reprezentacją rozpoczął dopiero w maju.



W Lidze Światowej Polacy nie zdołali zakwalifikować się do turnieju finałowego. Najważniejszą imprezą sezonu były jednak rozgrywane w Polsce mistrzostwa Europy. Nasi siatkarze spisali się grubo poniżej oczekiwań. Miała być walka o podium, a przygoda z ME skończyła się w barażu o ćwierćfinał. "Biało-czerwonych" za burtę turnieju wyrzucili Słoweńcy. Ostatecznie nasz zespół został sklasyfikowany na 10. miejscu. Słabe wyniki, to był główny powód zwolnienia De Giorgiego, którego celem miały być igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 roku.



De Giorgi napisał na Twitterze: Po trzech miesiącach już koniec pracy z Polską. Żałuję, że nie mam więcej czasu, żeby zrealizować swoje pomysły. Podziękowania dla kibiców! Powodzenia!".

Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi włoskiego szkoleniowca, ale wszystko wskazuje na to, że PZPS postawi na Polaka. Najczęściej wymieniane jest nazwisko Piotra Gruszki, który był asystentem De Giorgiego.



