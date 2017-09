Ferdinando de Giorgi wziął odpowiedzialność za nieudany sezon

Ferdinado de Giorgi, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, przyznał, że nie był to udany sezon, mimo ciężkiej pracy wykonanej przez drużynę. Wyjaśnił, że to on, jako trener zdecydował o modelu zespołu stanowiącego "mix doświadczenia z młodością". Ten model okazał się nieskutecznym i bierze za to odpowiedzialność

Zdjęcie Ferdinando de Giorgi (w środku) /Andrzej Iwańczuk /East News

W czwartek, w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej doszło do spotkania szefów federacji oraz wydziałów i pionów merytorycznych PZPS-u z de Giorgim.

Spotkanie poświęcone było omówieniu raportów za sezon reprezentacyjny 2017 złożonych przez selekcjonera, trenera przygotowania fizycznego, sztab medyczny, psychologa oraz wyników badań medycznych.

W dyskusji ze strony PZPS-u uczestniczyli: Jacek Kasprzyk - prezes PZPS-u, Tomasz Karasiński - sekretarz generalny PZPS-u, Paweł Papke - przewodniczący Wydziału Szkolenia, Zdzisław Gogol - przewodniczący Wydziału Trenerskiego, Włodzimierz Sadalski - dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia, Hubert Tomaszewski - menedżer kadry narodowej i Mariusz Szyszko - rzecznik kadry narodowej.

W trakcie rozmów omówione zostały kwestie merytoryczne związane z przygotowaniami do sezonu, to jest Ligi Światowej 2017 i mistrzostw Europy. W tej pierwszej imprezie "Biało-Czerwoni" zajęli ósme miejsce, a w wej drugiej, rozgrywanej w Polsce, wyszli z grupy, ale odpadli w barażu przed ćwierćfinałami. Wiele miejsca poświęcone zostało na poruszenie spraw związanych z kolejnymi wyzwaniami stojącymi przed męską reprezentacją Polski.

De Giorgi przyznał, że nie był to udany sezon, mimo ciężkiej pracy wykonanej przez drużynę.. Wyjaśnił, że to on, jako trener zdecydował o modelu zespołu stanowiącego "mix doświadczenia z młodością". Ten model okazał się nieskutecznym i bierze za to odpowiedzialność. Wskazał jednocześnie, że istnieje spora grupa zawodników młodego pokolenia, którzy przy wsparciu starszych graczy mogą stanowić o sile męskiej kadry w przyszłych latach. Podkreślił również, że PZPS zapewnił optymalne warunki przygotowań i startów.

Raporty i relacja ze spotkania z de Giorgim zostaną przeanalizowane przez Wydziały Szkolenia i Trenerski. Z kolei ich wnioski przedstawione zostaną zarządowi PZPS-u, który zbierze się 20 września. Na tej podstawie zarząd dokona oceny sezonu i ewentualnie podejmie decyzje personalne dotyczące ze sztabem szkoleniowym.