Polskie siatkarki pokonały w Baku Węgry 3:1 (25:22, 19:25, 25:17, 25:18) na ME. Nasze zawodniczki zapewniły sobie awans z grupy co najmniej do barażu. W niedzielę powalczą z Azerbejdżanem o pierwsze miejsce w grupie, które daje bezpośredni awans do ćwierćfinału. .