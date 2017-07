WGP siatkarek: Polski zagrają w turnieju finałowym

Polskie siatkarki pokonały w południowokoreańskim Suwonie Kazachstan 3:0 (25:12, 25:21, 25:14) w kolejnym meczu cyklu World Grand Prix drugiej dywizji i zapewniły sobie awans do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w dniach 29-30 lipca w Ostrawie.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /www.fivb.org

W ostatnim spotkaniu, w niedzielę, "Biało-czerwone", które w piątek bez straty seta wygrały z Kolumbią, zmierzą się z Koreą Południową.



Przebieg pierwszego seta pokazał jak duże różnice w umiejętnościach są pomiędzy obiema drużynami. Po wyrównanym początku (7:7) Polki uzyskały ogromną przewagę. "Biało-czerwone" zdobywały punkty seriami. Prowadzenie szybko wzrosło do 10 punktów. W końcówce selekcjoner Jacek Nawrocki zdecydował się na podwójną zmianę i duet Wołosz-Tomsia zastąpił parą Pleśnierowicz-Bociek. Zwycięstwo w pierwszym secie przypieczętowała, pewnie grająca Roksana Brzóska.



W drugiej partii rywalki poprawiły swoją grę. Polki z kolei zaczęły popełniać więcej błędów. Ataków nie kończyła zarówno Tomsia jak i Brzóska, a za Smarzek na boisku pojawiła się Martyna Grajber. Kazachstan prowadził 16:12. "Biało-czerwone" ruszyły w pościg. Powróciły do swojej dobrej gry i wyrównały na 18:18. Następnie po punktowej zagrywce Brzóski wyszły na prowadzenie. Ostatnie akcje należały do Agnieszki Kąkolewskiej, która swoim skutecznym blokiem, dała Polkom zwycięstwo w tej odsłonie.



W pierwszym dzisiejszym meczu Korea Południowa pokonała Kolumbię 3:0 (25:23, 25:20, 25:19). Korea Południowa i Polska zapewniły awans do turnieju Final Four World Grand Prix.

Polska - Kazachstan 3:0 (25:12, 25:21, 25:14)

Polska: Joanna Wołosz, Berenika Tomsia, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko, Roksana Brzóska, Malwina Smarzek, Aleksandra Krzos (libero) - Monika Bociek, Marlena Pleśnierowicz, Martyna Grajber, Patrycja Polak.

Kazachstan: Jekatierina Żdanowa, Natalia Akiłowa, Katerina Tatko, Radmiła Bieresniewa, Antonina Rabcowa, Ałła Bogdaszkina, Tatiana Fendrikowa (libero) - Diana Kempa, Inna Jakowlewa, Alija Batkuldina, Irina Kenżebajewa.