WGP siatkarek. Polska - Kolumbia 3:0

Polskie siatkarki łatwo wygrały z Kolumbią 3:0 w koreańskim Suwonie. "Biało-czerwonym" brakuje już tylko jednego zwycięstwa, żeby awansować do turnieju finałowego World Grand Prix drugiej dywizji.

Zdjęcie Polki bez problemów wygrały z Kolumbią /www.fivb.org

Przed rozpoczęciem turnieju sytuacja "Biało-czerwonych" była jasna. Podopioeczne Jacka Nawrockiego musiały w Korei Płd. wygrać dwa mecze z trzech, żeby cieszyć się z awansu do Final Four. Pierwszy krok w tym kierunku polskie siatkarki zrobiły wygrywając gładko z Kolumbią.



Nasze zawodniczki były faworytkami tego pojedynku i z tej roli się wywiązały. Zwycięstwo "Biało-czerwonych" ani przez chwilę nie było zagrożone.



Pierwszy set rozpoczął się od prowadzenia Polek 5:1, a stało się to głównie za sprawą zagrywki Zuzanny Efimienko. W kolejnych fragmentach nasze siatkarki w pełni kontrolowały sytuację na parkiecie. W ataku dobrze radziła sobie Berenika Tomsia. Kolumbijki miały problemy, żeby przebić się przez blok Efimienko i Agnieszki Kąkolewskiej. Inauguracyjną partię Polki wygrały wysoko 25:15, a ostatni punkt zdobyła Patrycja Polak, która chwilę wcześniej pojawiła się na boisku.



W drugiej partii obraz gry nie uległ zmianie. "Biało-czerwone" wyraźnie dominowały. Rywalki tylko momentami nawiązywały w miarę wyrównaną walkę. Każdy zdobyty punkt w szeregach Kolumbijek wywoływał ogromną radość. Krzywdy naszej drużynie nie były w stanie zrobić. Polki prowadziły 8:4, 16:8. Setbola "Biało-czerwone" miały po efektownym bloku Efimienko. Chwilę później było już po secie - 25:14.



Trzecią odsłonę Polki również wygrały efektownie 25:16.



W sobotę Polki zagrają z Kazachstanem (godz. 9.30), a w niedzielę z Koreą Płd. (godz. 7.00).



Polska - Kolumbia 3:0 (25:15, 25:14, 25:16)

Polska: Agnieszka Kąkolewska, Berenika Tomsia, Zuzanna Efimienko, Joanna Wołosz, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Agata Witkowska (libero) oraz Patrycja Polak, Monika Bociek, Marlena Pleśnierowicz, Roksana Brzóska



Kolumbia: Dayana Segovia, Valerin Carabali, Maria Marin, Melissa Rangel, Maria Martinez, Amanda Coneo, Camila Gomez (libero) oraz Melissa Montero, Giselle Perez, Veronica Pasos



RK