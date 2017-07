WGP siatkarek: Polska – Argentyna 3:0

Polskie siatkarki pokonały w Ostrowcu Świętokrzyskim Argentynę 3:0 w meczu World Grand Prix drugiej dywizji. "Biało-czerwone" mają na koncie komplet pięciu zwycięstw w tych rozgrywkach.

Zdjęcie Polki łatwo pokonały Argentynki /www.fivb.org

Spotkanie z Argentynkami było potencjalnie najłatwiejszym meczem jaki czekał Polki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obie drużyny spotkały się ze sobą w poprzedniej rundzie, w której podopieczne Jacka Nawrockiego odniosły wysokie i łatwe zwycięstwo w trzech setach. Dobra dyspozycja z Neuquen wydawała się towarzyszyć Polkom, także przed własną publicznością, bowiem już od pierwszych piłek widać było że to gospodynie dominują na parkiecie. "Biało-czerwone" grały skutecznie w ataku, angażując do gry wszystkie strefy. Kreatywność w ofensywie opłaciła się, co najlepiej obrazuje wysokie prowadzenie 11:3. Dużo lepsze zawody niż w piątek rozgrywała Joanna Wołosz, która skutecznie dobierała nie tylko zawodniczki do ataku, ale również tempo rozegrania. Ponadto dobrze radziła sobie w bloku. Na pochwałę zasługuję również duża aktywność w obronie Polek, które z dużym poświęceniem asekurowały swoją część boiska. Tak układająca się gra "Biało-czerwonych" musiała przynieść szybkie zwycięstwo w secie.

Reklama

W drugim secie Argentynki wróciły do gry z nowymi siłami i to one zaczęły dyktować warunki panujące w tej odsłonie. Od początku partii Polki musiały gonić wynik (9:12). Przełamanie przyniosła najpierw druga przerwa techniczna po której "Las Panteras" zwolniły tempo, a chwilę potem zmiana Martyny Grajber za którą weszła Patrycja Polak. Po tej roszadzie "Biało-czerwone" zbliżyły się do rywalek na dwa punkty. Końcówka seta należała do podopiecznych Jacka Nawrockiego i szaleńczego pościgu punktowego na dwa "oczka" przed końcem. Ostatecznie Polkom udało się doprowadzić do wyrównania, a potem zwycięstwa na przewagi.

Ostatnią partię ponownie lepiej rozpoczęła drużyna gości, jednak udana gra w bloku i konsekwencja w ataku pozwoliła gospodyniom nadrobić stratę dużo szybciej niż w poprzednim secie. Na drugą przerwę techniczną biało-czerwone schodziły z sześciopunktowym zapasem. Dobre zagrywki Joanny Wołosz tylko powiększyły przewagę, tym samym zwiększając komfort gry Polek. Brak presji po stronie gospodyń wywoływał reakcje stresowe u Argentynek, które coraz częściej popełniały błędy. Strata rywalek do podopiecznych Jacka Nawrockiego była zbyt wielka by udało się ją nadrobić, dlatego reprezentacja Polski bez problemów doprowadziła tę partię do końca, a tym samym zamknęła spotkanie, będące piątym wygranym meczem z rzędu.

W niedzielę ostatni dzień World Grand Prix w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pierwszym spotkaniu zmierzą się Argentynki i Peruwianki. W drugim meczu Polki podejmą Koreanki.

Polska – Argentyna 3:0 (25:10, 26:24, 25:15)

Polska: Agnieszka Kąkolewska, Berenika Tomsia, Zuzanna Efimienko, Joanna Wołosz, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Agata Witkowska (L) - Patrycja Polak, Monika Bociek, Marlena Pleśnierowicz, Roksana Brzóska

Argentyna: Tanya Acosta, Lucia Fresco, Natalia Aispurua, Sol Piccolo, Julietta Constanza Lazcano, Helena Vidal, Tatiana Soledad Rizzo (L) - Clarisa Sagardia, Emilce Sosa, Antonela Fortuna, Camila Hiruela