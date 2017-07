WGP siatkarek. Polki podtrzymają świetną passę?

Meczem z Peru w Ostrowcu Świętokrzyskim polskie siatkarki rozpoczną w piątek drugi turniej cyklu World Grand Prix drugiej dywizji. Po pierwszym weekendzie podopieczne Jacka Nawrockiego z kompletem zwycięstw i bez straty seta prowadzą w klasyfikacji generalnej.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki /www.fivb.org

Polki znakomicie rozpoczęły cykl WGP, a komplet punktów wywalczony w argentyńskim Neuquen przybliżył je do awansu do turnieju finałowego, który w dniach 29-30 lipca rozegrany zostanie w Ostrawie. Gospodynie, Czeszki, mają w nim udział zagwarantowany, a stawkę uzupełnią trzy najlepsze zespoły w klasyfikacji po trzech turniejach. Tylko zwycięzca uzyska przepustkę do elity rozgrywek w kolejnym sezonie.

Reklama

"Biało-czerwone" blisko 40 godzin wracały z Argentyny do Polski; dopiero we wtorek wieczorem zameldowały się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trener Nawrocki nie krył zadowolenia, że kolejne spotkania WGP jego drużyna rozegra w tym mieście.

"Ja osobiście cieszę się, że turniej jest rozgrywany w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo wizytując mecze w Orlen Lidze, to właśnie tutaj mam najbliżej z domu rodzinnego. Nie ukrywam, że atmosfera tych meczów była zawsze ciepła dla obu drużyn, a i sam obiekt odbieram bardzo pozytywnie, jako jeden z najprzyjemniejszych w Polsce" - mówił szkoleniowiec podczas czwartkowej konferencji prasowej.

W piątek polskie siatkarki zmierzą się z Peruwiankami, które od dwóch zwycięstw rozpoczęły turniej. "Biało-czerwone" po raz ostatni z reprezentacją z Południowej Ameryki spotkały się trzy lata temu w WGP i dwukrotnie wygrały 3:1 i 3:2. Dzień później rywalkami będą Argentynki, które niedawno pokonały 3:0. Na zakończenie turnieju zmierzą się z jednym z kandydatów do awansu - Koreą Południową, która do Polski przyleciała z jedną największych gwiazd światowej siatkówki - Yeon Koung Kim.

"Mamy duży szacunek do rywali, wiemy, że Korea to bardzo silny zespół, a Peru zagrało świetny turniej u siebie. Nasza drużyna też przyjedzie zmobilizowana na te zawody. Nasz zespół, w którym można zobaczyć wiele młodych zawodniczek z ekstraklasy, zrobi wszystko żeby zagrać nie tylko dla siebie, ale i dla kibiców" - podkreślił Nawrocki.

Dwa inne turnieje drugiej dywizji WGP odbędą się Ałmatach (Kazachstan) i San Juan (Portoryko).

Program spotkań w Ostrowcu Św.:

piątek

Argentyna - Korea Płd. (17.25)

Polska - Peru (20.25)

sobota

Korea Płd. - Peru (17.25)

Polska - Argentyna (20.25)

niedziela

Peru - Argentyna (17.25)

Polska - Korea Płd. (20.25)