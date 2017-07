WGP siatkarek. Polki blisko awansu do Final Four

Polskie siatkarki potrzebują tylko dwóch zwycięstw, by awansować do turnieju finałowego World Grand Prix drugiej dywizji. W ostatnim turnieju rundy zasadniczej w koreańskim Suwonie zmierzą się z Kolumbią, Kazachstanem i reprezentacją gospodarzy.

Zdjęcie Polskie siatkarki mają awans do Final Four na wyciągnięcie ręki /www.fivb.org

Polki po dwóch turniejach zajmują drugą lokatę w klasyfikacji generalnej WGP drugiej dywizji. Wygrały pięć spotkań i doznały jednej porażki, w minioną niedzielę z Koreą Południową (1:3). Z Azjatkami podopieczne Jacka Nawrockiego zagrają ponownie w Suwonie, ale wcześniej zmierzą się ze znaczniej niżej notowanymi reprezentacjami Kolumbii (7. lokata) i Kazachstanu (10).

Koreanki są liderem klasyfikacji (przegrały tylko jedno spotkanie z Bułgarią 2:3) i jednym z kandydatów do awansu do pierwszej dywizji WGP. Niedzielne spotkanie z gospodyniami dla Polek może mieć już tylko wymiar prestiżowy, bowiem jeśli pokonają Kolumbię i Kazachstan, zapewnią sobie awans do Final Four, który w dniach 29-30 lipca odbędzie się w Ostrawie.

Czeszki jako gospodarz udział w turnieju finałowym mają zapewniony, a o pozostałe trzy miejsca walczą Koreanki, Polki, Niemki oraz Bułgarki. Tylko zwycięzca uzyska awans do elity.

Polki krótko po zakończeniu niedzielnego turnieju ruszyły w kolejną podróż. Już w poniedziałek po południu poleciały do Korei, a na miejscu zameldowały się we wtorek wieczorem czasu lokalnego. Trener Jacek Nawrocki do Azji zabrał tę samą 14-osobową kadrę, która rywalizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skład reprezentacji Polski:

rozgrywające - Joanna Wołosz, Marlena Pleśnierowicz,

przyjmujące: Roksana Brzóska, Martyna Grajber, Patrycja Polak,

środkowe: Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska,

atakujące: Monika Bociek, Małgorzata Jasek, Malwina Smarzek, Berenika Tomsia,

libero: Aleksandra Krzos, Agata Witkowska.

Program spotkań grupy H2 (godziny według czasu polskiego):

piątek

Korea Płd. - Kazachstan (9.00)

Kolumbia - Polska (12.00)

sobota

Korea Płd. - Kolumbia (7.00)

Polska - Kazachstan (9.30)

niedziela

Korea Płd. - Polska (7.00)

Kazachstan - Kolumbia (9.30)