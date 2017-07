WGP siatkarek. Polki blisko awansu do Final Four

Polskie siatkarki po niedzielnej porażce z Koreą Południową 1:3 straciły prowadzenie w drugiej dywizji World Grand Prix, ale wciąż są blisko awansu do turnieju finałowego. Od piątku podopieczne Jacka Nawrockiego będą rywalizować w koreańskim Suwonie.

Zdjęcie Polki mają na koncie pięć zwycięstw /www.fivb.org

Turniej finałowy rozegrany zostanie w dniach 29-30 lipca w Ostrawie, a Czeszki jako gospodarz mają w nim zapewniony udział. Walka o trzy dodatkowe miejsca rozegra się pomiędzy Koreą Płd., Polską, Niemkami i Bułgarią.

"Biało-czerwone" już we wtorek polecą do Korei, gdzie rozegrają ostatni turniej. Oprócz reprezentacji gospodarzy, rywalkami będą Kolumbia i Kazachstan. Dwie wygrane zagwarantują Polkom grę w Final Four bez względu na inne wyniki. Tylko zwycięzca turnieju finałowego zapewni sobie awans do elity World Grand Prix w przyszłorocznym cyklu.

Pozostałe turnieje odbędą się kanadyjskim Richmond i chorwackim Varażdinie.

Wyniki:

grupa D2 (Ałmaty, Kazachstan)

Kolumbia - Chorwacja 3:1 (25:22, 25:27, 25:19, 25:20)



Kazachstan - Niemcy 1:3 (25:20, 18:25, 17:25, 21:25)



Chorwacja - Niemcy 0:3 (24:26, 15:25, 6:25)



Kazachstan - Kolumbia 1:3 (21:25, 25:20, 25:27, 16:25)



Niemcy - Kolumbia 3:0 (25:16, 25:16, 25:23)



Kazachstan - Chorwacja 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:15)

grupa E2 (Ostrowiec Św.)

Argentyna - Korea Płd. 0:3 (25:27, 22:25, 8:25)



Polska - Peru 3:1 (22:25, 2517, 27:25, 27:25)



Korea Płd. - Peru 3:0 (26:24, 27:25, 25:15)



Polska - Argentyna 3:0 (25:10, 26:24, 25:15)



Peru - Argentyna 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:19)

Polska - Korea Płd. 1:3 (26:24, 23:25, 19:25, 24:26)

grupa F2 (San Juan, Portoryko)

Czechy - Bułgaria 3:2 (25:27, 25:20, 12:25, 25:14, 15:9)



Portoryko - Kanada 3:2 (25:20, 25:21, 22:25, 20:25, 15:13)



Bułgaria - Kanada 3:1 (15:25, 30:28, 31:29, 25:21)



Portoryko - Czechy 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)



Czechy - Kanada 3:2 (5:25, 18:25, 16:25, 25:23, 15:11)



Portoryko - Bułgaria 3:2 (26:24, 22:25, 25:18, 33:35, 15:7)

Tabela:

1. Korea Płd. 6 16 17-5

2. Polska 6 15 16-4

3. Niemcy 6 14 16-6

4. Czechy 6 13 15-9

5. Bułgaria 6 11 15-12

6. Peru 6 9 11-11

7. Kolumbia 6 9 9-11

8. Kanada 6 8 11-13

9. Portoryko 6 7 11-13

10. Kazachstan 6 3 5-16

11. Chorwacja 6 2 6-17

12. Argentyna 6 1 3-18