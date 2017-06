Turniej siatkarek w Montreux. Triumf Brazylijek. Polki na piątym miejscu

Brazylijskie siatkarki wygrały prestiżowy towarzyski turniej "Montreux Volley Masters". W niedzielnym finale pokonały Niemki 3:0 (25:21, 25:18, 25:20). Polki zostały sklasyfikowane na piątym miejscu.

Zdjęcie Brazylijki okazały się najlepsze w Montreux /PAP/EPA

Na trzecim miejscu rywalizację zakończyły mistrzynie olimpijskie Chinki, które w decydującym pojedynku pokonały Argentynki 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:19).

Reklama

Reprezentacja Polski w Montreux uległa Brazylijkom 1:3, ale pokonała ekipę Tajlandii 3:1, Niemiec 3:2 oraz Szwajcarii 3:0.

"Wynik sportowy cieszy, ale do Montreux wybraliśmy się również po naukę i zbieranie doświadczenia. Była okazja zagrania z drużynami takimi jak Brazylia i Tajlandia, z którymi nie mamy okazji kontaktu na co dzień. Walka z czołowymi zespołami buduje pewność siebie i wzmacnia drużynę mentalnie. Jest to rzecz bardzo ważna" - podkreślił trener Jacek Nawrocki, cytowany na oficjalnej stronie związku.