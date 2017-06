Turniej siatkarek w Montreux. Polki pojechały po naukę

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet wtorkowym meczem z Brazylią rozpocznie rywalizację w turnieju "Montreux Volley Masters". W Szwajcarii podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się jeszcze z Tajlandią i Niemcami. "Jedziemy, by zdobywać doświadczenie" - powiedział selekcjoner.

Zdjęcie Trener reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki /www.cev.lu

W poniedziałek po południu polska reprezentacja udała się do szwajcarskiego Montreux, które po raz kolejny gościć będzie topowe żeńskie zespoły. Oprócz Brazylijek wystąpią m.in. mistrzynie olimpijskie Chinki i wicemistrzynie Europy Holenderki. Turniej rozgrywany jest od 1984 roku i ma charakter towarzyski, ale mocna obsada sprawia, że uczestnicy traktują go niezwykle poważnie.

"Biało-czerwone" po nieudanym turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata miały kilka dni wolnego, a od środy w Spale wznowiły przygotowania. W Montreux zameldują się dopiero w poniedziałek wieczorem, więc do pierwszego spotkania z Brazylią przystąpią niemal z marszu.

"W poniedziałek rano jeszcze mieliśmy zajęcia w Spale - siłownię i trening techniczny. Na wtorek rano mamy zaplanowany rozruch i wieczorem czeka nas pierwsze spotkanie" - powiedział Nawrocki.

Jak dodał, jego podopieczne mają w Szwajcarii uczyć się i zbierać doświadczenie. W ostatnim czasie nie mają zbyt wielu okazji, by grać ze światową czołówką.

"Nie tylko Brazylia, ale tak naprawdę wszystkie zespoły są tu niezwykle wymagające. Oczywiście, że chcemy osiągać jak najlepsze wyniki, ale jesteśmy w takim miejscu, że niezwykle ważne jest zdobywanie doświadczenia. Nasze zawodniczki mają mało kontaktów z takimi rywalkami albo prawie wcale" - podkreślił.

W Montreux wystąpi osiem reprezentacji, a rywalizacja toczyć się będzie w dwóch grupach. Polki w grupie B we wtorek zmierzą się z Brazylią (godz. 18.45), w środę z Tajlandią (16.30), a w piątek z Niemcami (16.30). W grupie A zagrają Szwajcaria, Chiny, Holandia i Argentyna. Po dwie najlepsze reprezentacje z obu grup awansują do półfinału, pozostali uczestnicy walczyć będą o lokaty 5-8. Turniej potrwa do 11 czerwca.