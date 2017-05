Polskie siatkarki ponownie lepsze od Belgijek w sparingu

Przygotowujące się do turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata polskie siatkarki pokonały w Legionowie Belgię 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) w drugim meczu sparingowym. W piątek podopieczne Jacka Nawrockiego wygrały 3:2.

Polska - Belgia 3:0 (25:23, 25:19, 25:22); dodatkowy set 22:25

Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Kąkolewska, Gabriela Polańska, Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk, Berenika Tomsia, Agata Witkowska (libero) - Patrycja Polak, Martyna Grajber, Zuzanna Efimienko, Roksana Brzóska, Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Marlena Pleśnierowicz.

Polki po raz drugi okazały się lepsze od wyżej notowanych Belgijek w ostatnim sprawdzianie przed turniejem eliminacyjnym do przyszłorocznego mundialu. W porównaniu do piątkowego spotkania, trener Nawrocki dokonał kilku zmian w wyjściowym składzie - na środku siatki wystąpiła Gabriela Polańska, która zastąpiła Zuzannę Efimienko, a na przyjęciu za Patrycję Polak zagrała Natalia Mędrzyk. Biało-czerwone rozegrały bardzo dobre spotkanie, a kluczem do zwycięstwa okazała się mocna zagrywka.

Po zakończeniu oficjalnego meczu, obaj trenerzy umówili się na dodatkowego seta, którego wygrały Belgijki 25:22.

W niedzielę oba zespoły zagrają jeszcze jeden sparing, ale będzie miał on charakter nieoficjalny i odbędzie się bez udziału publiczności.

Już we wtorek w Warszawie polskie siatkarki rozpoczną batalię o awans do mistrzostw świata 2018, które odbędą się w Japonii. Ich rywalkami będą Cypr, Islandia, Słowacja, Czechy oraz Serbia. Tylko zwycięzca imprezy zapewni sobie przepustkę na mundial, z kolei druga drużyna otrzyma jeszcze jedną szansę w postaci udziału w turnieju barażowym, który rozegrany zostanie w sierpniu.