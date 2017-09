Polska - Węgry na siatkarskich mistrzostwach Europy NA ŻYWO

Polskie siatkarki grają z Węgierkami w drugim meczu grupy A na mistrzostwach Europy w Baku, a zwycięstwem mogą zapewnić sobie udział w kolejnej fazie turnieju. Wczoraj, po pełnym dramaturgii spotkaniu, podopieczne trenera Jacka Nawrockiego pokonały 3:2 Niemki. "Biało-Czerwone" przegrywały w setach 1:2, ale zdołały doprowadzić do tie-breaka, w którym rozbiły rywalki 15:5. Śledź przebieg pojedynku na żywo z Interią!​

Wygraną nad Niemkami "Biało-Czerwone" uczyniły milowy krok do wyjścia z grupy podczas jubileuszowych, 30. mistrzostw Europy, rozgrywanych w Azerbejdżanie i Gruzji. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału, a zespoły z miejsc dwa i trzy zagrają w barażach.

W pierwszym meczu prawdziwą liderką w polskim zespole była Malwina Smarzek. 21-letnia atakująca w całym spotkaniu zdobyła aż 36 punktów, kończąc wiele kluczowych piłek i była bliska pobicia rekordu Małgorzaty Glinki-Mogentale. Nasza była znakomita reprezentantka, w półfinale ME w 2003 roku, co ciekawe także w meczu z Niemkami, zdobyła 41 "oczek".



Czy dzisiaj zawodniczka klubu Chemik Police poprowadzi kadrę do drugiego zwycięstwa? Węgierki rozpoczęły mistrzostwa od falstartu, ulegając Azerkom 0:3. Rozpoczęty mecz jest anonsowany jako pojedynek gwiazd zespołów: Smarzek i Rity Liliom.

Wyjściowy skład reprezentacji Polski:

Patrycja Polak, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko, Joanna Wołosz, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Agata Witkowska (libero).

Obaj szkoleniowcy nie dokonali korekt w wyjściowych składach i reprezentacje rozpoczęły mecz w takich samych zestawieniu na wszystkich pozycjach.

Węgierki zaczęły od bardzo dobrej zagrywki Eszter Nagy, z którą nie poradziła sobie "przycelowana" Martyna Grajber. Malwina Smarzek weszła w mecz od nieudanego ataku, wyrzucając piłkę w aut i zrobiło się 0:3. Po chwili znakomicie zagrała Greta Szakmary, powiększając prowadzenie.

Prośbą o czas szybko zareagował trener Nawrocki: "dziewczyny, gramy o awans" - pobudził zespół szkoleniowiec. Przerwa na żądanie podziałała i pierwszy punkt po wznowieniu gry zdobyła Smarzek.

Nasze zawodniczki niestety nadal grały źle i bardzo chaotycznie, schodząc na pierwszą przerwę techniczną przy wyniku 3:8.

Wreszcie dwa punkty z rzędu zdobyły Polki po tym, jak Martyna Grajber obiła węgierski blok. Kolejny czas na żądanie jeszcze lepiej poskutkował i nasze zawodniczki doszły rywalki na jeden punkt (8:9). Gdy była szansa na doprowadzenie do remisu, Patrycja Polak została zatrzymana na lewym skrzydle przez podwojony blok. Za chwilę zatrzymana została Roksana Brzóska i rywalki znów zaczęły budować przewagę.

Przy stanie 9:13 trener Nawrocki dał szansę wczorajszej debiutantce, 18-letniej Natalii Murek, która zmieniła Grajber. Od tego momentu punktować zaczęły tylko reprezentantki i w ekspresowym tempie doprowadziły do remisu. Po ataku na środku siatki Kąkolewskiej, trener Węgierek przywołał swoje zawodniczki na przerwę.

Odmienione oblicze zespołu, dzięki udanym zmianom trenera Nawrockiego, zaowocowało pierwszym w tym spotkaniu prowadzeniem Polek (15:14). Bardzo dobrze na plac gry wprowadziła się przyjmująca Roksana Brzóska, świetnie radząc się m.in. na zagrywce.

Przerwa techniczna nie pomogła Węgierkom i po kilkudziesięciu sekundach (17:14) szkoleniowiec rywalek poprosił o drugi czas.

W grze "Biało-Czerwonych" ciągle brakuje właściwego rytmu, akcje są szarpane, ale nadal utrzymywały przewagę. Gdy była szansa wyjść na pięciopunktowe prowadzenie, w ataku nie po raz pierwszy pomyliła się Smarzek. Przewaga Polek, w mgnieniu oka, stopniała do dwóch "oczek" (20:18).

W najlepszym momencie przebudziła się Smarzek, najpierw doskonale atakując, a po chwili posyłając z zagrywki taką piłkę, z którą nie poradziła sobie Węgierka (22:19).

Pierwsza w tym meczu wojna nerwów zaczęła się od stanu 23:21. Najpierw nasza atakująca została zatrzymana na lewym skrzydle, ale Smaczek zapewniła Polkom piłkę setową, którą sama wykorzystała, zmuszając rywalki do wpadnięcia w siatkę. Tak oto pierwszy set padł łupem Polek, ale gra naszych zawodniczek w tej partii pozostawiała wiele do życzenia!

Drugi set rozpoczął się od mocnego ataku Węgierki z lewego skrzydła, z którym nie poradziła sobie Witkowska. W kolejnych akcjach trwała walka punkt za punkt. Podczas najdłuższej akcji, gdy piłka raz po raz wracała na naszą stronę, Grajber została zatrzymana blokiem. Kolejne błędy sprawiły, że Węgierki odskoczyły na 3:7. Na pierwszej przerwie technicznej nasz zespół przegrywał 4:8.