Polska - Belgia 3:2 w sparingu siatkarek

Przygotowujące się do turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata polskie siatkarki pokonały w Legionowie Belgię 3:2 (21:25, 23:25, 25:23, 25:21, 15:13) w meczu sparingowym. W sobotę oba zespoły zmierzą się ponownie.

Zdjęcie Berenika Tomsia /AFP

Spotkanie, choć miało charakter towarzyski, było niezwykle emocjonujące i trwało ponad dwie godziny. Najskuteczniejszymi zawodniczkami w polskim zespole były Berenika Tomsia (20 pkt) oraz Agnieszka Kąkolewska (19).



Reklama

W Belgii wystąpiła m.in. siatkarka Budowlanych Łódź Kaja Grobelna. W sobotę o godz. 17 w Legionowie odbędzie się drugi otwarty sparing. Na niedzielę z kolei oba zespoły zaplanowały wewnętrzną grę kontrolną przy "zamkniętych drzwiach".

Dla biało-czerwonych mecze z Belgijkami to jedyne i jednocześnie ostatnie sprawdziany przed zbliżającym się turniejem eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata. Rozegrany on zostanie na warszawskim Torwarze w dniach 23-28 maja.

Belgijki również przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do MŚ, którego są gospodarzem. O przepustki na mundial zagrają z Hiszpanią, Białorusią, Łotwą, Bośnią i Hercegowiną oraz Włochami. Ta grupa rywalizację rozpocznie dopiero 31 maja.

Polska - Belgia 3:2 (21:25, 23:25, 25:23, 25:21, 15:13)

Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko, Patrycja Polak, Malwina Smarzek, Berenika Tomsia, Agata Witkowska (libero) oraz Martyna Grajber, Aleksandra Krzos (libero), Maja Tokarska.