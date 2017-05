Mecz Polska - Słowacja siatkarek. Nawrocki: Podobna półka do naszej

Reprezentacja Polski siatkarek dziś o 20.30 zagra w Warszawie ze Słowacją w kolejnym meczu eliminacji MŚ. - To dobry zespół, który nie pokazał jeszcze na co go stać - powiedział o rywalkach trener "Biało-czerwonych" Jacek Nawrocki.

Zdjęcie Trener Jacek Nawrocki z polskimi siatkarkami /Bartłomiej Zborowski /PAP

Po łatwych wygranych z Cyprem i Islandią po 3:0, polskie siatkarki zmierzą się dziś z trudniejszym rywalem.

- Już przed zawodami mówiłem, że Słowacja oraz Czechy (z którymi Polki zagrają w sobotę - red.) to jest w tej chwili podobna półka do naszej. Musimy wygrać oba te mecze, aby zapewnić sobie drugie miejsce i prawo gry w barażach. Dopiero wtedy będziemy myśleć o niedzielnym spotkaniu z Serbią - powiedział polski selekcjoner.

Słowaczki, które we wtorek w meczu otwarcia przegrały z Czeszkami 1:3, w środę pokonały Cypryjki 3:0.

- Z Czechami pierwszy set zagraliśmy naprawdę dobrze. Potem jednak coś się zacięło. W meczu z Cyprem dokonałem dużo zmian, gdyż chciałem wybrać wyjściową "szóstkę", która zagra przeciwko Polsce - stwierdził trener słowackiej drużyny Marek Rojko.

Selekcjoner czwartkowych rywalek Polek jest jednak ostrożny w rozbudzaniu oczekiwań kibiców.

- Myślę, że o pierwsze miejsce w turnieju Polska powalczy z Serbią. Trochę za tymi drużynami są Czechy. My jesteśmy gdzieś na czwartej pozycji. Na pewno nie odpuścimy kolejnych spotkań, choć nie nastawiamy się, że musimy zająć w Warszawie drugie miejsce - dodał Rojko.

Jak dotąd na czele tabeli są Polki, które wyprzedzają Serbki. Bezpośredni awans do MŚ zapewni sobie tylko najlepsza drużyna. Zespół z drugiego miejsca wystąpi w turnieju barażowym.

Mecz Polska - Słowacja rozpocznie się o godzinie 20.30, wcześniej Serbia zmierzy się z Cyprem, a Czechy z Islandią. Turniej odbywa się w Warszawie na Torwarze.