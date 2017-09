ME siatkarek. Włoszki i Serbki już w ćwierćfinale

Siatkarki Włoch i Serbii zajęły pierwsze miejsca w grupach i awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy rozgrywanych w Azerbejdżanie i Gruzji. Polki w swoim trzecim spotkaniu uległy Azerkom 0:3 i wystąpią w rundzie play off.

Zdjęcie Włoszki cieszą się z awansu do ćwierćfinału mistrzostw Europy /PAP/EPA

W niedzielę zakończyła się rywalizacja w grupie B w Tbilisi oraz w grupie D w azerskiej Gandży. Z kompletem zwycięstw pierwsze miejsca zajęły Włoszki, które nie bez kłopotów pokonały Chorwatki (3:2) oraz Serbki. Zespół prowadzony od 15 lat przez Zorana Terzicia w imponującym stylu wygrał wszystkie trzy mecze i jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia kolejnego medalu mistrzostw Europy. Przed dwoma laty Serbki sięgnęły po brąz.

Drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w fazie play off, której stawką jest udział w najlepszej ósemce turnieju. We wtorek Czeszki zmierzą się z Białorusią, a Holandia z Chorwacją. Z mistrzostwami pożegnały się już Belgijki (brązowe medalistki sprzed czterech lat), Węgierki oraz współgospodarz czempionatu - Gruzja.

W poniedziałek dokończona zostanie rywalizacja w grupie A i C. Polki dopiero po ostatnim meczu poznają przeciwnika w play off (druga lub trzecia drużyna z grupy C). Swoje spotkanie o ćwierćfinał rozegrają w środę.

Wyniki:

grupa A

Azerbejdżan - Polska 3:0 (25:14, 25:21, 25:23)



Niemcy - Węgry 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18)

tabela

1. Azerbejdżan 2 6 6-0

2. Polska 3 5 6-6

3. Niemcy 2 4 5-4

4. Węgry 3 0 2-9

grupa B

Gruzja - Białoruś 0:3 (8:25, 11:25, 12:25)



Chorwacja - Włochy 2:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:10, 11:15)

tabela

1. Włochy 3 8 9-3

2. Białoruś 3 5 7-5

3. Chorwacja 3 5 7-7

4. Gruzja 3 0 1-9

grupa C

Bułgaria - Turcja 3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18)

tabela

1. Rosja 2 5 6-3

2. Bułgaria 2 4 6-4

3. Ukraina 2 2 4-6

4. Turcja 2 1 3-6

grupa D

Belgia - Serbia 1:3 (26:24, 20:25, 22:25, 21:25)



Czechy - Holandia 1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 22:25)

tabela

1. Serbia 3 9 9-1

2. Holandia 3 6 6-5

3. Czechy 3 3 4-7

4. Belgia 3 0 3-9