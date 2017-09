ME siatkarek: Polki zagrają z Azerkami o pierwsze miejsce w grupie

Polskie siatkarki na zakończenie rywalizacji grupowej mistrzostw Europy w niedzielę zmierzą się z współgospodarzem turnieju - Azerbejdżanem. Jeśli podopieczne Jacka Nawrockiego zwyciężą, awansują bezpośrednio do ćwierćfinału.

Zdjęcie Polskie siatkarki /PAP/EPA

"Biało-Czerwone" udanie rozpoczęły czempionat kontynentu. Pokonały Niemki 3:2 oraz Węgierki 3:1 i mają zapewniony udział co najmniej w rundzie play-off. Każda wygrana nad najbliższymi rywalkami zagwarantuje im udział w 1/4 finału.

Reklama

Reprezentacja Azerbejdżanu, w składzie której nie brakuje doświadczonych i znakomitych zawodniczek jak Polina Rahimowa czy Natalia Mammadowa, nie osiągała ostatnio znaczących sukcesów. Dwanaście lat temu w Chorwacji zajęła czwarte miejsce, a Polki wówczas sięgnęły po drugi mistrzowski tytuł z rzędu. Poźniej Azerki w ME plasowały się poza ósemką.

Nawrocki uważa, że we własnym kraju siatkarki Azerbejdżanu są jednym z faworytów turnieju.

- Po powrocie kilku zawodniczek do reprezentacji, ta drużyna jest naprawdę groźna. Przy takich siatkarkach jak Rahimowa, czy Mammadowa, ich siła w ataku jest ogromna, porównywalna do reprezentacji Serbii. Niektórzy eksperci upatrują w tym zespole kandydata do medalu - przyznał szkoleniowiec przed wylotem do Baku.

Gospodynie mistrzostw rozegrały na razie jedno spotkanie, na inaugurację pokonały Węgierki 3:0. W poniedziałek w ostatnim meczu grupy A zmierzą się z Niemkami.

Pojedynek Polski z Azerbejdżanem rozpocznie się o godz. 16 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport.