ME siatkarek: Polki zagrają sparingi z Holandią

W piątek i sobotę polskie siatkarki rozegrają dwa ostatnie mecze sparingowe przed rozpoczynającymi się 22 września mistrzostwami Europy. Ich rywalkami będą Holenderki, a mecze odbędą się w Amsterdamie i Rotterdamie.

Jacek Nawrocki na pojedynki z Holandią zabiera 14 zawodniczek. Pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 19, a drugi o 19.30.

Biało-czerwone mają wrócić do kraju w niedzielę. Ostatni etap przygotowań do ME, które rozegrane zostaną w Azerbejdżanie i Gruzji, odbędzie się w Legionowie, gdzie kadra będzie przebywać do 20 września. Polki w grupie A zmierzą się w Baku z Niemcami, Węgrami i Azerbejdżanem.

Przed dwoma laty w Holandii "Biało-czerwone" odpadły w ćwierćfinale i zostały sklasyfikowane na ósmym miejscu.

Kadra reprezentacji Polski siatkarek na sparingi z Holandią:

rozgrywające: Joanna Wołosz, Marlena Pleśnierowicz,

przyjmujące: Martyna Grajber, Natalia Murek, Roksana Brzóska, Julia Twardowska, Patrycja Polak

atakujące: Monika Bociek, Malwina Smarzek,

środkowe: Agnieszka Kąkolewska, Maja Tokarska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska,

libero: Agata Witkowska, Aleksandra Krzos.