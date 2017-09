ME siatkarek: Azerbejdżan - Polska na żywo

Polskie siatkarki grają z w Baku z gospodyniami mistrzostw Europy siatkarek Azerkami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. Jeśli "Biało-Czerwone" wygrają, to awansują bezpośrednio do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Polki mają już zapewnione wyjście z grupy /PAP/EPA

Zobacz relację na żywo z meczu ME siatkarek Azerbejdżan - Polska!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Podopieczne Jacka Nawrockiego mają na koncie dwa zwycięstwa - z Niemcami 3:2 i Węgrami 3:1. Dzięki temu mają już zapewniony udział w fazie play off. Ewentualna wygrana z Azerkami, w jakichkolwiek rozmiarach, da im pierwsze miejsce w grupie premiowane bezpośrednim awansem do ćwierćfinału.



Azerki do tej pory rozegrały tylko jedno spotkanie. Gospodynie turnieju bez problemów pokonały Węgierki 3:0. Najwięcej punktów dla azerskiego zespołu zdobyła wtedy Polina Rahimowa - 23.



W naszym zespole błyszczy Malwina Smarzek. W spotkaniu z Niemkami zapisała na swoim koncie aż 36 punktów. W pojedynku z Węgierkami niewiele mniej - 25.

"Moim zdaniem Azerbejdżan to jeden z faworytów mistrzostw Europy, dysponujący ogromną siłą w ataku. Mieliśmy okazję spotkać się dwa lata temu i przegraliśmy, a wówczas w składzie były bardziej doświadczone zawodniczki" - powiedział Jacek Nawrocki.

Mecz Azerbejdżan - Polska rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem ponieważ wcześniej Bułgarki i Turczynki (grupa C) stoczyły pięciosetowy bój (3:2).

