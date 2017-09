ME siatkarek: Azerbejdżan - Polska 3:0

Polskie siatkarki przegrały w Baku z gospodyniami mistrzostw Europy Azerkami 0:3 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. "Biało-Czerwone" zapewniły już sobie wcześniej awans do fazy play off, w której powalczą o miejsce w najlepszej "ósemce".

Zdjęcie Smutne Polki po porażce z Azerbejdżanem /PAP/EPA

Podopieczne Jacka Nawrockiego przystąpiły do meczu z Azerkami mając na koncie dwa zwycięstwa - z Niemcami 3:2 i Węgrami 3:1. Stawką pojedynku z gospodyniami turnieju było pierwsze miejsce w grupie premiowane bezpośrednim awansem do ćwierćfinału. Wiadomo było, że Azerki dysponują potężną siłą w ofensywie i w pełni potwierdziły to na boisku. Zwłaszcza Polina Rahimowa napsuła naszym siatkarkom najwięcej krwi. Atakowała na wysokiej skuteczności, a na dodatek siała spustoszenie w naszych szeregach potężną zagrywką. W trzech setach ta siatkarka zdobyła aż 30 punktów. Rahimową wspierała równie mocno atakująca Natalja Mammadowa (13 pkt). U nas najlepiej spisała się Malwina Smarzek - 17.



Reklama

Pierwszy set bez historii. Jedynie do pierwszej przerwy technicznej walka była w miarę wyrównana (7:8), ale później przewaga Azerek nie podlegała dyskusji. Rahimowa była nie do zatrzymania. Atakowała swobodnie z każdej pozycji i niemal za każdym razem piłka lądowała w naszym boisku. Na drugiej przerwie technicznej przewaga Azerek wynosiła sześć punktów (16:10), którą gospodynie systematycznie powiększały. Rahimowa nie tylko mocno atakowała, ale też popisywała się asami serwisowymi. Pierwszego setbola Azerki miały przy stanie 24:12. Dwa Polki obroniły. Seta zakończyła nieudaną zagrywką Maja Tokarska.



Drugi również rozpoczął się źle. Rywalki błyskawicznie "odskoczyły" na 3:0. Na szczęście "Biało-Czerwone" nie zraziły się tym. Sygnał do odrabiania strat dała Zuzanna Efimienko, która w tym fragmencie świetnie radziła sobie w bloku. Joanna Wołosz często prowadziła grę przez środek, bo na skrzydłach nasz zespół miał duże kłopoty. Przyniosło to efekt. Po ataku z krótkiej Agnieszki Kąkolewskiej mieliśmy remis 9:9. Polki nie ustępowały rywalkom, a w głównych rolach wystąpiły nasze środkowe. Wyrównana walka trwała do stanu 16:17. Wtedy straciliśmy pięć punktów w jednym ustawieniu. Katem naszej drużyny była oczywiście Rahimowa. Seria Azerek pewnie trwałaby dalej, gdyby Krystina Jagubowa nie popsuła zagrywki. Polki jeszcze poderwały się do walki i doprowadziły nawet do stanu 20:23. Ostatnie słowo należało jednak do rywalek, a konkretnie do Rahimowej, która zdobyła dwa ostatnie punkty w tej partii dla swojej drużyny.



Szkoda trzeciej partii, kiedy "Biało-Czerwone" prowadziły niemal przez cały czas, a w końcówce nawet 23:21. Nie wystarczyło to jednak, żeby odnieść zwycięstwo, bo rywalki miały w swoim składzie znakomicie dysponowaną Rahimową.

Porażka 0:3 oznacza, że Polki na pewno nie awansują bezpośrednio do ćwierćfinału. O miejsce w najlepszej "ósemce" powalczą w barażu z zespołem z grupy C. Kto będzie rywalem naszego zespołu? Tego dowiemy się w poniedziałek po zakończeniu rywalizacji w grupie A i C. Kolejny mecz podopieczne Nawrockiego rozegrają w środę.



Azerbejdżan - Polska 3:0 (25:14, 25:21, 25:23)

Polska: Zuzanna Efimienko, Joanna Wołosz, Patrycja Polak, Agnieszka Kąkolewska, Malwina Smarzek, Martyna Grajber, Agata Witkowska (libero) oraz Aleksandra Krzos (libero), Maja Tokarska, Natalia Murek, Monika Bociek, Agata Witkowska, Julia Twardowska, Marlena Pleśnierowicz

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu ME siatkarek Azerbejdżan - Polska

Zapis relacji na urządzenia mobilne