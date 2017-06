Marlena Pleśnierowicz dołączyła do bielskiego BKS

25-letnia reprezentacyjna rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz dołączyła do zespołu BKS Profi Credit Bielsko-Biała - podał w czwartek klub. Dla mnie jest najlepszą rozgrywającą Orlen Ligi - podkreślił trener bielskich siatkarek Tore Aleksandersen.

- Dla mnie Marlena jest najlepszą rozgrywającą Orlen Ligi z dużym potencjałem, by być najlepszą siatkarką na swojej pozycji w Europie. Jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany, że zdecydowała się grać w BKS, tym bardziej, że miała sporo propozycji z innych klubów. Jest techniczną i odważną rozgrywającą, która lubi grać szybko i pierwszym tempem, a to idealnie pasuje do tego, jak chciałbym, by grał nasz zespół w następnych latach - powiedział szkoleniowiec.

Aleksandersen liczy, że Pleśnierowicz będzie jedną z kluczowych zawodniczek w przyszłym sezonie.

Nowa rozgrywająca BKS-u jest wychowanką UKS Chrobry Poznań. Ostatnie dwa sezony spędziła w Pałacu Bydgoszcz. Wcześniej występowała w Energetyku Poznań oraz Budowlanych Toruń. W 2016 r. została powołana do reprezentacji Polski. W minionym rozegrała 28 spotkań. Zdobyła 64 punkty. Czterokrotnie była wybierana MVP meczu.

Skład BKS-u, który miniony sezon ukończył na siódmym miejscu, jest przebudowywany. Odeszły już Erica Handley, Sona Mikyskova, Magdalena Gryka, Natalia Perlińska, Aleksandra Trojan i Ewelina Brzezińska. Swoje umowy przedłużyły natomiast reprezentacyjna przyjmująca Emilia Mucha i środkowa Kornelia Moskwa. Dołączyły przyjmujące Olivia Różański oraz Aleksandra Jagieło.