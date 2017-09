Holandia - Polska 3:1 w meczu kontrolnym siatkarek

Polskie siatkarki przegrały w Amsterdamie z Holandią 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 18:25) w meczu kontrolnym przed mistrzostwami Europy.

Zdjęcie Martyna Grajber /Mariusz Kapala /East News

W sobotę obie reprezentacje zagrają ponownie, tym razem w Rotterdamie.

Reklama

Dla obu zespołów był to jeden z ostatnich sprawdzianów przed rozpoczynającym się za tydzień europejskim czempionatem.



"Holandia, to topowy zespół kontynentu. W setach, w których ulegliśmy rywalkom przegrywaliśmy w momentach walki na przewagi. To element do poprawy. To był ważny sprawdzian, a w sobotę kolejna potyczka i kolejna okazja do korekt" - powiedział trener reprezentacji Jacek Nawrocki, cytowany przez oficjalną stronę PZPS.



W sobotę o godz. 19 dojdzie do rewanżowego spotkania. Dzień później podopieczne Jacka Nawrockiego wrócą do kraju i ostatnie dni przed wylotem do Azerbejdżanu spędzą w Legionowie.

Mistrzostwa Starego Kontynentu rozegrane zostaną w dniach 22 września - 1 października w Azerbejdżanie i Gruzji. "Biało-czerwone" w fazie grupowej w Baku zmierzą się z Niemcami (22.09), Węgrami (23.09) i Azerbejdżanem (24.09).



Holandia - Polska 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18)



Polska: Patrycja Polak, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Joanna Wołosz, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Agata Witkowska (libero) - Aleksandra Krzos (libero) - Julia Twardowska, Natalia Murek, Maja Tokarska.



Holandia: Yvon Belien, Robin De Kruijf, Maret Balkeisten-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buljs, Myrthe Schoot (libero) - Femke Stoltenborg, Celeste Plak, Jasper Marrit.