El. MŚ siatkarek: Polska - Serbia 0:3

Polska przegrała z Serbią 0:3 w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego siatkarek do mistrzostw świata 2018, który odbywa się w Warszawie. Serbki zagrają więc w przyszłym roku w Japonii, a w barażu wystąpią Czeszki. Polki nie pojadą do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Zdjęcie W ataku Berenika Tomsia /Bartłomiej Zborowski /PAP

We wcześniejszych niedzielnych meczach Czechy wygrały z Cyprem 3:0 (25:18, 25:14, 25:15), a Słowacja pokonała Islandię 3:0 (25:11, 25:21, 25:11).

Takie rozstrzygnięcia oznaczały, że "Biało-czerwone" muszą wygrać, aby znaleźć się w pierwszej dwójce. Porażka z Serbią oznaczała trzecie miejsce.

Serbki dość łatwo wygrały dwie pierwsze partie, zapewniając sobie pierwsze miejsce i awans do finałów mistrzostw świata.

Pierwszy set Polki przegrały do 15, w drugim do 16, choć do pewnego momentu była wyrównana walka.

Niestety potem do głosu doszły przeciwniczki. Jacek Nawrocki, selekcjoner "Biało-czerwonych", brał czasy, następnie robił zmiany, ale nic nie pomogło.

W trzeciej partii znowu prowadziły Serbki. Na pierwszą przerwę techniczną zeszły przy stanie 8:5.

Polkom udało się doprowadzić do remisu, ale znowu straciły trzy punkty z rzędu (8:11) i trener Nawrocki wziął czas.

Niewiele to pomogło, bo jego podopieczne cały czas były w odwrocie (8:14) i nasz selekcjoner znów poprosił je do siebie.

Na drugą przerwę techniczną Serbki zeszły z prowadzeniem 16:10.

Następnie siatkarki z Bałkanów dogrywały już spokojnie ten mecz, wygrywając seta do 15.



Polska - Serbia 0:3 (15:25, 16:25, 15:25)

Polska: Agnieszka Kąkolewska, Berenika Tomsia, Zuzanna Efimienko, Joanna Wołosz, Natalia Mędrzyk, Maliwna Smarzek, Aleksandra Krzos (libero) oraz Gabriela Polańska, Patrycja Polak, Tamara Kaliszuk, Martyna Grajber, Agata Witkowska (libero).

Serbia: Bojana Żivković, Tijana Maleszević, Brankica Mihajlović, Stefana Veljković, Jovana Stevanović, Tijana Boszković, Silvija Popović (libero) oraz Ana Antonijević.

1. Serbia 5 5 0 15

2. Czechy 5 4 1 11

3. Polska 5 3 2 10

4. Słowacja 5 3 3 6

5. Cypr 5 1 4 3

6. Islandia 5 0 5 0