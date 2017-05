El. MŚ siatkarek: Polska - Czechy 2:3

Polskie siatkarki przegrały z Czeszkami 2:3 w swoim czwartym meczu turnieju eliminacyjnego do mistrzostw świata, który rozgrywany jest na warszawskim Torwarze. Katastrofa "Biało-czerwonych" nastąpiła w tie-breaku. Nasz zespół prowadził już 8:2, a przegrał 9:15.

Zdjęcie Agnieszka Kąkolewska w meczu z Czeszkami /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Pierwszy set spotkania był niezwykle zacięty. Od samego początku niewielką przewagę miały Czeszki, a największe problemy sprawiały Polkom Aneta Havlickova i Michaela Mlejnikova. W naszym zespole błyszczała środkowa Agnieszka Kąkolewska, która była skuteczna w ataku i w bloku. "Biało-czerwonym" dopiero w końcówce udało się zniwelować straty i wtedy zaczęły się emocje. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. W końcu szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechyliły Polki, które wygrały pierwszą odsłonę 35:33.



W drugim secie Czeszki dominowały na boisku od początku do końca. Nasze południowe sąsiadki rozgromiły gospodynie turnieju 25:14. Podopieczne Jacka Nawrockiego zrewanżowały się tym samym rywalkom w trzeciej partii.



Czwarty set to walka punkt za punkt do drugiej przerwy technicznej. Potem Czeszki zbudowały trzypunktową przewagę (20:17), której nie zmarnowały. Wygrały 25:22 i wyrównały stan meczu na 2:2.



Tie-break rozpoczęła od punktowego bloku Kąkolewska. To dało pozytywny impuls koleżankom, które błyskawicznie zbudowały wysoką przewagę (5:0). Zmiana stron boiska nastąpiła przy stanie 8:2 dla Polek. Wydawało się, że nic złego nie może się już przytrafić naszym siatkarkom. Tymczasem Polki seryjnie popełniały błędy. Trener Nawrocki poprosił o jeden czas, chwilę potem o drugi. Nie pomogło. Selekcjoner ratował sytuację zmianami. W jednym ustawieniu Polki straciły dziewięć punktów z rzędu (8:11)! Gra "Biało-czerwonych" kompletnie się rozsypała. Po ataku Havlickovej rywalki miały meczbola (14:9), a chwilę później zablokowana została Natalia Mędrzyk i było po meczu.



W innych sobotnich spotkaniach Serbki wygrały w trzech setach ze Słowaczkami, a Cypr pokonał Islandię 3:0.

Reklama

W niedzielę, w ostatnim dniu turnieju, Polki zagrają z niepokonaną Serbią (godz. 20.30). Wcześniej Islandia zmierzy się ze Słowacją, a Czeszki z Cyprem.

Zwycięzca turnieju zapewni sobie udział w mistrzostwach świata. Zespół, który zajmie drugie miejsce, zagra w barażach.



Polska - Czechy 2:3 (35:33, 14:25, 25:14, 22:25, 9:15)

Polska: Joanna Wołosz, Malwina Smarzek, Agnieszka Kąkolewska, Berenika Tomsia, Natalia Mędrzyk, Gabriela Polańska, Aleksandra Krosz (libero) oraz Patrycja Polak, Zuzanna Efimienko, Martyna Grajber, Agata Witkowska (libero)



Czechy: Karolina Bednarova, Barbora Purchartova, Aneta Havlickova, Michaela Mlejnikova, Veronika Struskova, Pavla Vincourova, Julie Kovarova (libero) oraz Katerina Kohoutova, Petra Kojdova, Marie Toufarova

Wyniki pozostałych sobotnich spotkań:

Serbia - Słowacja 3:0 (25:8, 25:14, 25:18)

Cypr - Islandia 3:0 (25:20, 26:24, 25:21)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, punkty):

1. Serbia 4 4 0 12

2. Polska 4 3 1 10

3. Czechy 4 3 1 8

4. Słowacja 4 1 3 3

5. Cypr 4 1 3 3

6. Islandia 4 0 4 0

RK