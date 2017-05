El. MŚ siatkarek: Polki rozpoczynają walkę o wyjazd do Japonii

Wtorkowym meczem z Cyprem w Warszawie polskie siatkarki rozpoczną walkę o bilet na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Japonii. Kolejnymi rywalkami będą Islandia, Słowacja, Czechy i Serbia. Bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca.

To pierwszy i zarazem jeden z najważniejszych sprawdzianów polskiej reprezentacji w tym roku. Sześć zespołów od wtorku na warszawskim Torwarze będzie walczyć o tylko jedną przepustkę do mistrzostw świata. Drużyna, która zajmie drugą lokatę otrzyma dodatkową szansę w postaci udziału w sierpniowym turnieju barażowym. Z niego dwa najlepsze zespoły zagrają w Japonii.

Polskie siatkarki krótko po zakończeniu rozgrywek ligowych stawiły się w Szczyrku, gdzie przez trzy tygodnie przygotowywały się do turnieju eliminacyjnego. Ostatni tydzień spędziły w Legionowie; tam dwukrotnie zmierzyły się towarzysko z wyżej notowaną Belgią i wygrały 3:2 i 3:0. Rywalki wystąpiły w najsilniejszym składzie, bowiem one za tydzień również będą walczyć o przepustkę na mistrzostwa świata.

Rywalkami "Biało-czerwonych" w Warszawie będą zespoły o bardzo zróżnicowanym poziomie. Cypr i Islandia to w siatkówce prawdziwa egzotyka. Słowacja i Czechy to z kolei europejskie "średniaki", z którymi Polki zwykle wygrywały. Na zakończenie imprezy poprzeczka zostanie zawieszona już bardzo wysoko, bowiem Serbia to jeden z najsilniejszych zespołów na świecie, aktualny wicemistrz olimpijski.

- Serbki, choć nie wystąpią w najsilniejszym składzie, to i tak są faworytkami imprezy. Większość zawodniczek gra w mocnych ligach, topowych klubach. Są dużo bardziej ograne i mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o występy na tych dużych imprezach - mówiła rozgrywająca polskiej reprezentacji Joanna Wołosz.

Polki po raz ostatni zagrały w światowym czempionacie w 2010 roku w Japonii. Drużyna prowadzona przez Jerzego Matlaka zajęła dziewiąte miejsce. W obecnym składzie są tylko dwie zawodniczki, które wystąpiły na tamtym mundialu - Wołosz oraz Berenika Tomsia. Cztery lata później biało-czerwonych zabrakło na mistrzostwach we Włoszech. W turnieju kwalifikacyjnym w decydującym meczu Polki przegrały z Belgią.

Polska reprezentacja ma na koncie trzy medale mistrzostw świata - srebrny wywalczony w 1952 roku oraz dwa brązowe (1956, 1962).

Program turnieju kwalifikacyjnego:

23 maja (wtorek)

Słowacja - Czechy (15.30)

Serbia - Islandia (18.00)

Cypr - Polska (20.30)

24 maja (środa)

Czechy - Serbia (15.30)

Cypr - Słowacja (18.00)

Polska - Islandia (20.30)

25 maja (czwartek)

Serbia - Cypr (15.30)

Islandia - Czechy (18.00)

Słowacja - Polska (20.30)

27 maja (sobota)

Cypr - Islandia (15.30)

Słowacja - Serbia (18.00)

Polska - Czechy (20.3

28 maja (niedziela)

Islandia - Słowacja (15.30)

Czechy - Cypr (18.00)

Serbia - Polska (20.30)