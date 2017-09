Czy Jacek Nawrocki nadal powinien prowadzić kadrę siatkarek?

Polskie siatkarki przegrały baraż o ćwierćfinał mistrzostw Europy z Turcją 1:3 i pożegnały się z turniejem. Jak zwykle w takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy misja Jacka Nawrockiego jako trenera kadry powinna byc kontynuowana.

Nawrocki prowadzi reprezentację siatkarek od 2015 roku. Na mistrzostwa Europy do Azerbejdżanu zabrał odmłodzoną kadrę, w której aż roiło się od debiutantek na tak dużej imprezie.



"Uważam, że z tego co miał, a nie miał możliwości wyboru kogoś innego, lepszego, zrobił naprawdę kawał fajnej roboty z tymi dziewczynami. Siła w tym zespole jest, młodość jest, może jeszcze sezon, dwa i to już będzie doświadczona kadra. Teraz wszystko zaczynać od początku? Według mnie nie" - skomentowała mistrzyni Europy z 2003 roku, Dominika Leśniewicz.



Nazwisko Nawrockiego pojawiło się w kontekście pracy z męską kadrą po tym, jak PZPS zwolnił Ferdinando De Giorgiego. Prezes związku Jacek Kasprzyk zaprzeczył jednak, żeby były takie plany.

