WT w siatkówce plażowej: Prudel i Kujawiak awansowali do ćwierćfinału

Siatkarze plażowi Mariusz Prudel i Kacper Kujawiak awansowali do ćwierćfinału turnieju World Tour w Olsztynie, notując najlepszy wynik w tym sezonie. W meczu o czołową "ósemkę" porażki doznali natomiast Bartosz Łosiak i Piotr Kantor.

Zdjęcie Mariusz Prudel /Tomasz Waszczuk /PAP

Prudel (TS Volley Rybnik) i Kujawiak (RCS Czarni Radom) pokonali Aliaksandra Kawalenkę i Aliaksandra Dziadkou 2:1 (17:21, 22:20, 15:10), rewanżując się Białorusinom za niedawną porażkę w eliminacjach turnieju CEV Masters w Baden.

W sobotę Polacy zaczęli nieco słabiej - i po meczu żartowali, że to ze względu na wczesną porę rozpoczęcia spotkania - ale z czasem się rozkręcali. W drugiej odsłonie obronili piłkę meczową, by po chwili wykorzystać pierwszą setową. W tie-breaku kolejnymi udanymi blokami popisał się Prudel, którego kibice nagrodzili, skandując "profesor Mariusz".

- Na początku się nieco pogubiliśmy, ale potem zaczęliśmy myśleć bardziej taktycznie. Wróciliśmy do tego w najlepszym i chyba ostatnim momencie - przyznał Kujawiak.

Prudel zwrócił uwagę, że przeciwnicy przez długi czas grali bezbłędnie, atakując m.in. w linie.

- Musieliśmy wszystkie punkty wyszarpać i sporo się napracować przy tym. A że miałem dużo udanych bloków w drugiej części spotkania, to zasługa kolegi z Białorusi, bo to on trafiał we mnie. Mówiąc poważnie, trochę do tego dołożyłem, ale rywal zaczął atakować monotematycznie. Jak ktoś traci cierpliwość, to przegrywa i tak było w ich wypadku - ocenił.

Polska para gra razem pierwszy sezon i w Olsztynie już zanotowała najlepszy wynik w WT. O pierwszy wspólny półfinał powalczy z Łotyszami Haraldsem Regzą i Martinsem Plavinsem.

W najlepszej "ósemce" imprezy zabraknie Kantora (MKS Dąbrowa Górnicza) i Łosiaka (Jastrzębie Borynia), którzy musieli uznać wyższość Nicholasa Luceny i Philipa Dalhaussera. Amerykanie, którzy wygrali 2:0 (22:20, 23:21), w tym roku dobrze się spisują - w czterech wcześniejszych startach w zawodach WT tylko raz byli poza podium, a dwie imprezy wygrali. W lipcu w finale turnieju w Gstaad pokonali właśnie ten polski duet.

W sobotę "Biało-czerwoni" obronili dwie piłki meczowe, ale przy kolejnej spasowali.

- To doświadczeni zawodnicy. Jeżeli się pokaże jakąś choćby małą słabość, oni to wykorzystują. Zmęczenie mnie chyba trochę dopadło. Walczyłem jak mogłem, ale niestety nie podołałem. Dziewiąte miejsce, jakie mamy w Olsztynie, jest dobre, ale nasza gra od początku nie była najlepsza. Graliśmy tutaj, moim zdaniem, słabo w każdym meczu. Mamy teraz chwilę odpoczynku, zasłużonego, bo ostatnio dużo jeździliśmy po świecie. Trzeba się zregenerować i przygotować do mistrzostw świata - zaznaczył Łosiak.

On i Kantor, oprócz Gstaad, na drugiej pozycji kończyli też zawody na wyspie Kish oraz w Rio de Janeiro.

W 1/8 finału w Olsztynie odpadli też m.in. mistrzowie świata i złoci medaliści olimpijscy z Rio de Janeiro Bruno Schmidt i Alison Cerutti, którzy ulegli Rosjanom Artemowi Jarzutkinowi i Olegowi Stojanowskiemu 0:2 (17:21, 18:21). Utytułowani Brazylijczycy w tym sezonie, jak na razie, nie błyszczą - na sześć turniejów WT tylko w dwóch byli na podium.

W barażu o "16" wyeliminowani zostali Grzegorz Fijałek (UKS SMS Łódź) i Michał Bryl (RCS Czarni Radom) oraz Jakub Szałankiewicz (Stakolo Staszów) i Maciej Rudol (MKS Zryw-Volley Iława), którzy w tej fazie zmagań trafili na Łosiaka i Kantora. Kwalifikacji nie przeszli: Michał Kądzioła i Michał Makowski, Piotr Łukasik i Marcin Ociepski, Mateusz Paszkowski i Mateusz Łysikowski.Najlepsza z kobiecych polskich par - Kinga Kołosińska (AZS UMCS TPS Lublin) i Jagoda Gruszczyńska (UKS SMS Łódź) - zatrzymała się na 1/8 finału.

W tym roku światowa federacja (FIVB) odeszła od dotychczasowego formatu rywalizacji w WT i wprowadziła pięciogwiazdkową skalę (im więcej, tym wyższa ranga). Turniej w Olsztynie jest jednym z dwóch, obok Rio de Janeiro, z czterema gwiazdkami. Wyższą rangę mają tylko trzy imprezy.