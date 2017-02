World Tour w siatkówce plażowej - sezon zmian u Polaków

Tegoroczny sezon w siatkówce plażowej będzie pierwszym po ważnych zmianach, do jakich doszło w polskich ekipach. Zarówno czołowe kobiece, jak i męskie pary mają nowych szkoleniowców, a dodatkowo u panów nastąpiły roszady wśród zawodników.

Zdjęcie Mariusz Prudel (z lewej) i Grzegorz Fijałek nie będą już grać razem /AFP

Z dalszego prowadzenia męskich par jesienią zrezygnował Martin Olejnak. Słowaka zastąpił Grzegorz Klimek, który wcześniej był drugim szkoleniowca "Biało-czerwonych". Nie przedłużono zaś umowy trenera kobiecych duetów - w tym przede wszystkim Moniki Brzostek i Kingi Kołosińskiej (obie AZS UMCS TPS Lublin) - Łukasza Fijałka. W jego miejsce zatrudniono Serba Srdjana Veckova.

Dotychczas polskie pary imponowały długim stażem współpracy. W nowym sezonie wśród mężczyzn kontynuować ją będą tylko Bartosz Łosiak (KS Jastrzębie) i Piotr Kantor (MKS Dąbrowa Górnicza). Po dziewięciu latach na rozstanie zdecydowali się najbardziej utytułowani spośród "Biało-czerwonych" - Grzegorz Fijałek (UKS SMS Łódź) i Mariusz Prudel (TS Volley Rybnik). Dwukrotni brązowi medaliści mistrzostw Europy połączyli teraz siły z młodszymi kolegami - Fijałek zagra z Michałem Brylem, a Prudel z Kacprem Kujawiakiem (obaj RCS Czarni Radom). Nowego partnera - Macieja Rudola (MKS Zryw - Volley Iława) - będzie też miał Jakub Szałankiewicz (Stakolo Staszów). Dotychczas ten ostatni występował z Michałem Kądziołą, ale ten postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną i starty w cyklu World Tour.

"Rozstanie Grześka z Mariuszem przebiegło bardzo naturalnie. Wszyscy widzieli potrzebę zmiany. Jest to najkorzystniejsze posunięcie dla polskiej siatkówki plażowej i jej dalszego rozwoju. Wszystkie nowe pary w okresie przygotowawczym prezentowały równy, wysoki poziom. Zarówno sportowo, jak i organizacyjnie. Cieszę się bardzo z takiego obrotu sprawy, ale też wiem, że prawdziwa weryfikacja nastąpi dopiero podczas zawodów. W moim odczuciu proces budowania każdej drużyny trwa przynamniej kilka miesięcy, kilkanaście turniejów, a czasem nawet cały sezon. Mentalnie jesteśmy przygotowani na wszystkie ewentualności" - powiedział Klimek.

Jego podopieczni trenowali zimą najpierw w Olsztynie, a następnie na obozach na Fuerteventurze i na Teneryfie. Obecnie przebywają w amerykańskim Fort Lauderdale, gdzie w tym tygodniu odbędzie się inaugurujący sezon turniej World Touru.

"Zrealizowaliśmy wszystkie swoje plany i mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w wynikach. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, to zdarzają się mikrourazy czy przeziębienia, ale nie jest to nic poważnego. Jedynie Bartek Łosiak od początku przygotowań boryka się z kontuzją prawego barku. Nie wyklucza go to z gry ale nie jest w pełnej dyspozycji. Na szczęście odbył kilka konsultacji lekarskich i wiemy już, w którym kierunku musi pracować, aby powrócił do pełnej sprawności na najważniejszą część sezonu" - zaznaczył trener Polaków, którego asystentem jest Grek Spiros Karachalios.

Po starcie w USA męskie pary udadzą się na zawody na irańskiej wyspie Kisz. Następnie czeka ich dwumiesięczna przerwa od startów, która zostanie poświęcona na zgrywanie i dopracowanie szczegółów przed najważniejszymi imprezami w tym roku - mistrzostwami świata w Wiedniu (28 lipca-6 sierpnia) i mistrzostwami Europy w Jurmale (16-20 sierpnia).

Klimek podkreślił, że głównym celem na najbliższy rok jest występ jak największej liczby par w tych dwóch turniejach. Maksymalnie każdy kraj może wystawić cztery duety danej płci.

"Ukoronowaniem byłby medal, ale do tego jednak daleka droga i na razie skupiamy się na najbliższych miesiącach. Gdzie dokładnie wystąpimy w dalszej części sezonu? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Na pewno nie zabraknie nas w Olsztynie i we wszystkich najbardziej prestiżowych turniejach WT" - podsumował.

Później do rywalizacji w cyklu włączą się czołowe Polki (w Fort Lauderdale wystąpią trenujące na własną rękę Agnieszka Pręgowska i Aleksandra Wachowicz). U nich nie było żadnych roszad w składach. Poza Brzostek i Kołosińską, które mają za sobą najlepszy sezon w karierze, najczęściej w obsadzie turniejów powinny pojawiać się Dorota Strąg (Piast Szczecin) i Jagoda Gruszczyńska (UKS SMS Łódź). Od grudnia do lutego biało-czerwone pod okiem Veckova i Damiana Wojtasika trenowały w Warszawie. Teraz czeka je zagraniczny obóz, a w WT wystąpią dopiero w kwietniu w Xiamen.

Zmiany dotyczą także samego cyklu WT. Zrezygnowano z podziału na Grand Slamy (bardziej prestiżowe) i openy. W tym roku wprowadzono pięciogwiazdkową skalę (im więcej, tym wyższa ranga). Turniej w Olsztynie, który po raz trzeci z rzędu będzie gościć uczestników WT, będzie miał cztery gwiazdki. Zrezygnowano też z fazy grupowej. Wszystkie imprezy będą miały system pucharowy.

Kalendarz turniejów World Tour w siatkówce plażowej w 2017 roku:

7-12 lutego - Fort Lauderdale, USA - Major

15-18 lutego - Kisz, Iran (tylko mężczyźni)

4-5 marca - Shepparton, Australia

17-19 marca - Sydney, Australia (tylko kobiety)

15-16 kwietnia - Selangor, Malezja

20-23 kwietnia - Xiamen, Chiny

18-21 maja - Rio de Janeiro, Brazylia

23-28 maja - Lucerna, Szwajcaria

31 maja-4 czerwca - Moskwa, Rosja

6-11 czerwca - Rzym, Włochy

15-18 czerwca - Haga, Holandia

16-18 czerwca - Nankin, Chiny (tylko kobiety)

17-18 czerwca - Monako (tylko kobiety)

23-24 czerwca - Pacific Harbour, Fidżi

23-25 czerwca - Nantong, Chiny (tylko kobiety)

27 czerwca-2 lipca, Porec, Chorwacja - Major

4-9 lipca - Gstaad, Szwajcaria - Major

14-16 lipca - Daegu, Korea Płd. (tylko kobiety)

19-23 lipca - Olsztyn, Polska

20-22 lipca - Ulsan, Korea Płd. (tylko kobiety)

21-23 lipca - Agadir, Moroko

28-30 lipca - Espinho, Portugalia (tylko mężczyźni)

8-13 sierpnia - Hamburg, Niemcy - Major

23-27 sierpnia - World Tour Finals, Kanada (dokładna lokalizacja jeszcze nie jest znana)

11-15 października - Qinzhou, Chiny

19-22 października - Phuket, Tajlandia (tylko kobiety)