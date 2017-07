Turniej finałowy Ligi Światowej: Francja - USA 3:2

Francja pokonała USA 3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12) w meczu turnieju finałowego Ligi Światowej siatkarzy w brazylijskiej Kurytybie.

Zdjęcie Siatkarze Francji w meczu z USA /www.fivb.org

"Trójkolorowi" w fazie interkontynentalnej wygrali osiem z dziewięciu pojedynków i do turnieju finałowego awansowali z pierwszego miejsca.

Amerykanie odnieśli cztery zwycięstwa, ale to wystarczyło do tego, by z szóstej pozycji zakwalifikowali się do turnieju w Kurytybie.

Na inaugurację turnieju Brazylia pokonała Kanadę 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19). Szkoleniowcem drużyny "Klonowego Liścia" jest były trener Polaków Stephane Antiga.

W środę jego zespół spotka się z Rosjanami, a obrońcy tytułu Serbowie zagrają z Amerykanami.

