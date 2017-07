Siatkarskie MŚ U-20. Polki nie zagrają o medale

Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1:3 w ostatnim meczu grupy E mistrzostw świata juniorek U20 w Cordobie i straciły szanse na awans do półfinału. W gronie czterech najlepszych drużyn znalazła się Rosja i Turcja (grupa E) oraz Chiny i Japonia (grupa F). "Biało-czerwone" powalczą o miejsca 5-8.

Zdjęcie Natalia Murek w meczu z Turcją /www.fivb.org

Przed rozpoczęciem meczu w grupie E tylko Rosja była pewna awansu do półfinału. "Biało-czerwone", aby w nim się znaleźć musiały pokonać Turcję.



Podopieczne Wiesława Popika rozpoczęły spotkanie z animuszem. W pierwszym secie dominowały na parkiecie, a ich zdecydowaną przewagę najlepiej oddaje wynik - 25:13. Jak się później okazało, były to miłe złego początki. Drugą partię wygrały Turczynki 25:20. Najbardziej zacięty był trzeci set. "Biało-czerwone" przegrały go na przewagi 24:26. To wyraźnie podcięło im skrzydła, bo w czwartej odsłonie tylko na początku toczyły wyrównaną walkę. Potem warunki gry na parkiecie dyktowała Turcja.



Porażka 1:3 sprawiła, że Polki nie zagrają o medale MŚ. "Biało-czerwonym" pozostała gra o miejsca 5-8.



Polska - Turcja 1:3 (25:13, 20:25, 24:26, 18:25)

Polska: Zuzanna Górecka, Natalia Murek, Alicja Grabka, Martyna Łukasik, Martyna Świrad, Kinga Różyńska, Maria Stenzel (L) oraz Aleksandra Lipska, Julia Nowicka, Aleksandra Gryka, Oliwia Bałuk



Turcja: Tugba Senoglu, Saliha Sahin, Yasemin Guveli, Alshan Kilic, Tutku Burcu Yuzgenc, Zehra Gunes, Eylül Akarcesme (L) oraz Derya Cebecioğlu, Sinem Bayazit, Buket Gulubay, Cagla Erdem