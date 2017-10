Siatkarskie ME w nowej formule. Znamy podział na grupy eliminacyjne

Siatkarskie mistrzostwa Europy za dwa lata rozgrywane będą w nowej formule. Zarówno w turnieju męskim i żeńskim weźmie rekordowa liczba drużyny, a gospodarzami będzie w sumie aż osiem państw. Właśnie ogłoszono podział na grupy eliminacyjne. Obie polskie reprezentacje udział już mają zapewniony.

Zdjęcie Polscy siatkarze wystąpią w mistrzostwach Europy za dwa lata /www.cev.lu

W mistrzostwach Europy wystąpią aż 24 drużyny, czyli o osiem więcej niż do tej pory. Dotyczy to męskiego i żeńskiego turnieju. Panowie o prymat na Starym Kontynencie rywalizować będą we Francji, Słowenii, Belgii oraz Holandii. Gospodarze mają udział zapewniony. Osiem najlepszych drużyn z mistrzostw Europy w Polsce również, a są to: Rosja, Niemcy, Serbia, Włochy, Bułgaria, Czechy, Polska oraz Turcja. O pozostałe 12 miejsce będzie walczyć 26 drużyn narodowych, które zostały podzielone na grupy eliminacyjne:

Grupa A: Finlandia, Dania, Rumunia

Grupa B: Estonia, Łotwa, Izrael

Grupa C: Słowacja, Czarnogóra, Mołdawia, Islandia

Grupa D: Portugalia, Chorwacja, Austria, Albania

Grupa E: Hiszpania, Białoruś, Norwegia, Gruzja

Grupa F: Ukraina, Macedonia, Węgry, Szwajcaria

Grupa G: Grecja, Szwecja, Azerbejdżan, Luksemburg

Zwycięzcy grup, a także pięć najlepszych zespołów z drugich miejsc wywalczy przepustkę do mistrzostw Europy. Turniej odbędzie się od 13 do 29 września.

Czempionat Starego Kontynentu kobiet rozgrywany będzie w Turcji, Polsce, na Węgrzech i w Czechach. "Biało-Czerwone", tak jak i siatkarki z pozostałych państw-gospodarzy, są pewne gry. Do tego grona dołączyło oseim najlepszych drużyn ME w Azerbejdżanie i Gruzji, czyli Serbia, Holandia, Azerbejdżan, Włochy, Rosja, Białoruś, Niemcy i Bułgaria. W eliminacjach wezmą udział 24 drużyny, które zostały podzielone na sześć grup:

Grupa A: Belgia, Izrael, Słowenia, Islandia

Grupa B: Chorwacja, Szwajcaria, Austria, Albania

Grupa C: Ukraina, Czarnogóra, Grecja, Norwegia

Grupa D: Francja, Portugalia, Gruzja, Dania

Grupa E: Słowacja, Finlandia, Estonia, Szwecja

Grupa F: Rumunia, Hiszpania, Łotwa, Bośnia i Hercegowina

Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują na mistrzostwa Europy.



Kwalifikacje męskie i żeńskie rozpoczną się 15 sierpnia przyszłego roku, a zakończą się na początku stycznia 2019 roku.

