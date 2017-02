Siatkarska LM: Cucine Lube Civitanova - Asseco Resovia 3:0

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów przegrali na wyjeździe z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova 0:3 (21:25, 16:25, 16:25) w meczu 4. kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To druga porażka polskiego zespołu w rozgrywkach.

Zdjęcie Szkoleniowiec rzeszowian, Andrzej Kowal /Darek Delmanowicz /PAP

W pierwszym secie pojedynek był wyrównany do momentu, kiedy nie przebudził się bułgarski atakujący Cwetan Sokołow. To właśnie on w końcówce zaimponował skutecznością, a rzeszowanie nie potrafili zablokować jego silnych uderzeń. W sumie Sokołow zdobył 15 punktów, ale w najważniejszych momentach nie zawodził.

Ostatecznie gospodarze pierwszego seta wygrali 25:21 i jak się okazało był to najlepszy fragment gry zawodników trenera Andrzeja Kowala.

W drugiej partii szkoleniowiec próbował rotować składem. Wpuścił na boisko niemieckiego atakującego Jochena Schoepsa, w przyjęciu postawił na Serba Marko Ivovica, a na rozegraniu pojawił się Czech z polskim paszportem Lukas Tichacek. To wszystko na niewiele się zdało. Włosi zmierzali pewnym krokiem po kolejne zwycięstwo. Tym razem do 16.

Sokołow miał duże wsparcie w Kubańczyku z włoskim obywatelstwem Osmanym Juantorenie. Obaj byli równie skuteczni i prostymi zagraniami potrafili zaskoczyć zarówno blok, jak i obronę Resovii. Polski zespół nie podejmował walki i chwilami było widać wyraźną rezygnację w grze. Trzeciego seta, podobnie jak poprzedniego, przegrał różnicą aż dziewięciu punktów.

W poprzedniej kolejce LM zespół rzeszowski przegrał z zespołem włoskiem także 0:3. Wcześniej wygrał u siebie z Berlin Recycling Volleys 3:2, a na wyjeździe pokonał mistrza Czech Duklę Liberec również 3:2.

Rywalizacja w fazie grupowej potrwa do 1 marca. Awans do 1. rundy play off uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz dwie ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Jeśli z tego grona zostanie wyłoniony organizator turnieju finałowego, prawo gry uzyska kolejna drużyna z trzeciego miejsca.

Final Four LM odbędzie się 29-30 kwietnia w Rzymie.





Cucine Lube Civitanova - Asseco Resovia 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Cucine Lube Civitanova: Cwetan Sokołow, Davide Candellaro, Klemen Cebulj, Dragan Stankovic, Micah Christenson, Osmany Juantorena - Jenia Grebennikov (libero) - Jiri Kovar.

Asseco Resovia Rzeszów: Marcin Możdżonek, Gavin Schmitt, Thibault Rossard, Dawid Dryja, John Gordon Perrin, Fabian Drzyzga - Damian Wojtaszek (libero) - Piotr Nowakowski, Bartłomiej Lemański, Marko Ivovic, Johen Schoeps, Lukas Tichacek.