Puchar CEV: Budowlani Łódź - Galatasaray Stambuł 0:3

Siatkarki Grota Budowlani Łódź przegrały przed własną publicznością z Galatasarayem Stambuł 0:3 (23:25, 18:25, 17:25) w rewanżowym ćwierćfinałowym meczu Pucharu CEV i odpadły z tych rozgrywek. W pierwszym spotkaniu łodzianki przegrały w Turcji 1:3.

Zdjęcie Zawodniczki Galatasarayu Stambuł /Grzegorz Michałowski /PAP

Po przegranej przed tygodniem, zespół Budowlanych w rewanżu we własnej hali czekało bardzo trudne zadanie. Do wyeliminowana czołowego tureckiego zespołu potrzebowały zwycięstwa 3:0 lub 3:1 i triumfu w "złotym secie". Galatasaray do znalezienia się w najlepszej czwórce wystarczyły zaś dwa wygrane sety.

Dużej szansy na przedłużenie nadziei gospodynie nie wykorzystały w pierwszej odsłonie. Podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza prezentowały się w niej naprawdę dobrze, a Kaja Grobelna i Julia Twardowska były nie mniej skuteczne niż największe gwiazdy Galatasaray - Włoszki Nadii Centoni i Belgijki Charlotte Leys.

Po kolejnym ataku Grobelnej łodzianki prowadziły 19:15, ale jak się okazało nawet taka przewaga nie wystarczyła do wygrania seta. Drużyna gości głównie za sprawą Centoni odrobiła straty, a następnie objęła prowadzenie 24:22. Atakująca reprezentacji Włoch zdobyła również decydujący punkt.

W drugiej partii ponownie wydawało się, że siatkarki z Łodzi są w stanie nawiązać walkę. Tak było jednak tylko do stanu 12:12. Po czterech zdobytych punktach z rzędu przyjezdne uzyskały bezpieczną przewagę (16:12). Pewne prowadzenie utrzymały do końca seta, którego zakończyły blokiem na Sylwii Pyci, pieczętując tym samym awans do półfinału Pucharu CEV.

O tym, że ich sukces nie był dziełem przypadku potwierdziły też w trzeciej partii. Od jej początku turecki zespół prowadził wysoko i nie pozwalał gospodyniom zniwelować kilkupunktowej straty. Spotkanie zakończyło się po błędzie na siatce Heike Beier.

Siatkarki Budowlanych we wcześniejszych rundach wyeliminowały mistrza Czarnogóry Luka Bar i wicemistrza Francji RC Cannes.

Galatasaray w półfinale zmierzy się rosyjskim Dinamem Kazań.





Grot Budowlani Łódź - Galatasaray Stambuł 0:3 (23:25, 18:25, 17:25)

Budowlani: Pavla Vincourova, Sylwia Pelc, Heike Beier, Julia Twardowska, Sylwia Pycia, Kaja Grobelna - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Martyna Grajber, Natalia Strózik, Ewelina Tobiasz.

Galatasaray: Nadia Centoni, Christina Rusewa, Seda Aslanyurek, Charlotte Leys, Sinead Jack, Gamze Alikaya - Nihan Guneyligil (libero) - Ada Germen, Guldeniz Onal, Asli Kalac, Nursevil Aydinlar, Isil Oz.