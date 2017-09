Projekt siatkarskich kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) skierowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) projekt zasad kwalifikacji do turnieju olimpijskiego Tokio 2020. MKOl ma czas na zaakceptowanie lub odrzucenie projektu do lutego przyszłego roku.

Zdjęcie Czy polscy siatkarze po raz piąty z rzędu wystąpią na igrzyskach olimpijskich? /www.cev.lu

Według projektu kwalifikacje odbędą się w trzech etapach:

- turniej interkontynentalny z udziałem mistrzów i wicemistrzów kontynentów oraz mistrza świata i gospodarza. Awans do turnieju finałowego uzyskają trzy drużyny.

- trzy turnieje według rankingu FIVB z udziałem czterech drużyn w każdym, zakwalifikowanych na podstawie rankingu FIVB z 1 stycznia roku rozgrywania turniejów. Awansują zwycięzcy.

- pięć turniejów kontynentalnych według zasad ustalonych przez federacje kontynentalne. Awans uzyskają zwycięzcy.



Uczestnicy turnieju olimpijskiego Tokio 2020:

- gospodarz - Japonia.

- trzy drużyny z turnieju interkontynentalnego.

- trzy drużyny z trzech turniejów według rankingu FIVB.

- pięć drużyn z pięciu turniejów kontynentalnych.

Razem 12 zespołów .



"Trwają prace nad zmianą kalendarza rozgrywek międzynarodowych, stąd nie są jeszcze ustalone konkretne terminy poszczególnych etapów kwalifikacji olimpijskich. Na tę decyzją musimy jeszcze poczekać. Rozegrany także zostanie Puchar Świata w Japonii, ale ze względu na fakt, że Japonia jest także gospodarzem igrzysk, tym razem Puchar Świata nie będzie kwalifikacją olimpijską" - powiedział Mirosław Przedpełski, członek zarządu FIVB, cytowany na stronie internetowej PZPS.